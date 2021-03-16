Nokia, Yeni Telefonu İçin Tarih Verdi! Yeni Nokia, 108 MP ile Geliyor!

Nokia'nın marka sahibi HMD Global, bir sonraki Nokia telefonun tanıtılacağı tarihi açıkladı. "Tarihi kaydedin" notuyla paylaştığı ilanda ağaçların tepesine bakan bir adam yer alırken, #LoveTrustKeep hashtag'i ile beraber tarih olarak ise 8 Nisan not edilmiş. Peki, Nokia'nın 8 Nisan'da tanıtacağı telefon hangi model olacak?
İddialara göre Nokia, bu tarihte Nokia 10'u tanıtacak. Farklı kaynaklara göre telefonun adı Nokia G10 olacakken, isim konusu netlik kazanmış değil.
Öte yandan telefonda kullanılacak olan işlemcinin Qualcomm Snapdragon 775 olacağı söylenirken, telefonun arkasında 5'li kamera modülünün yer alması bekleniyor. Ana kamera ise 108 MP olacak.
Sızıntıda ortaya çıkan diğer ayrıntılara göre telefonda, 4K / 60 kare video kayıt desteği, yerleşik 5G ve en yeni Wi-Fi 6E kablosuz ağ desteği bulunacak. Sızan bu bilgilere bakarak Nokia'nın yeni telefonunun orta – üst segmente geleceğini söyleyebiliriz.
Şimdilik gözler telefonun tanıtılacağı tarih olan 8 Nisan'a çevrilmiş durumda. Dediğimiz gibi, henüz kesinleşmese de, telefonun adı Nokia G10 gibi duruyor. Elbette daha önümüzde yaklaşık 1 ay kadar süre var ve bu süre içinde isim karmaşası da muhtemelen çözülecek ve isim kesinlik kazanacaktır.
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