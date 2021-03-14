Samsung ve Nokia Arasındaki Dev Anlaşmada İşlem Tamam

Samsung ve Nokia arasında dev anlaşma tamamlandı. Koreli dev, Nokia'ya ait olan patentlerinin kapsamındaki video standartlarına erişim hakkı kazandı.

  • Levent Öztürk
Samsung ve Nokia, lisans konusunda anlaştı

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