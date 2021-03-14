Samsung ve Nokia Arasındaki Dev Anlaşmada İşlem Tamam

Nokia ve Samsung, bazı patentler için alınacak lisanslar konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma ile beraber Samsung, Nokia'nın patentlerinin kapsamında olan video standartlarındaki yeniliklere erişim kazanırken, Nokia'nın geliştirme çabalarının masrafını karşılamasını kolaylaştırmak için ödeme yapacak.
Nokia tarafından yayımlanan açıklamaya göre Samsung'un ödeyeceği miktar dahil olmak üzere anlaşmanın maddeleri iki firma arasında gizli.
Anlaşma hakkında yorum yapan Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander, Nokia'nın on yıllardır yaptığı Ar-Ge yatırımları ile multimedya ve teknoloji standartlarına katkısının, Samsung ile yapılan anlaşma ile bir kez daha tasdik edildiğini söyledi.
Nokia, yaptığı yenilikleri "adil, makul ve ayrımcı olmayan" şartlar ile lisansladığını söylüyor. Çalışmaların büyük bir kısmını Nokia'nın yapması ile beraber Samsung, araştırma ve geliştirme alanına çok daha az harcama yaparak teknolojileri lisanslamış oluyor.
Nokia, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde araştırma ve geliştirmeye 129 milyar avroluk yatırım yaptı ve şu anda 5G için kilit olan 3.500 patent ailesinin de içinde bulunduğu 20.000 patent ailesine sahip.
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