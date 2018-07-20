Nokia'dan Android One'lı Telefon: Nokia 6.1 Plus

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler