Nokia'dan Android One'lı Telefon: Nokia 6.1 Plus
Nokia, 5,8 inç'lik yeni Android One telefonunu tanıttı! İşte Nokia 6.1 Plus ve tüm özellikleri...
Birkaç gün önce Nokia X5'i tanıtan HMD Global, şimdi de yeni Android One'lı telefonu Nokia 6.1 Plus'ı tanıttı. Cihaz, birkaç ay önce tanıtılan Nokia X6'yla tamamen aynı teknik özelliklere sahip.
Qualcomm'un Snapdragon 636 işlemcisini kullanan telefonda 4GB RAM ve microSD ile genişleyebilen 64GB depolama alanı bulunuyor. Firmanın paylaştığı görüntüden Nokia 6.1 Plus'ın çentikli olduğunu görebiliyoruz. 5,8 inç'lik 1080p çözünürlüklü ekranı bulunan cihazın arka yüzünde 16MP ve 5MP'lik bir çift kamera var. Önde ise 16MP'lik bir sensör bulunuyor. Güvenlik işlevi olarak arka tarafında bir parmak izi sensörü barındıran cihaz, USB Type-C şarj portu, 3,5mm kulaklık girişi ve 3.040mAh pil gibi özelliklere de sahip.
Nokia 6.1 Plus'ın bir Android One telefonu olduğunu başta belirtmiştik. Telefon bu sayede Android'in en son sürümü olan Android 8.1 ile geliyor ve güncellemeleri diğer telefonlardan çok daha çabuk alıyor. Yeni Nokia, 24 Temmuz'da Çin'de, 291 dolar fiyatla satışa sunulacak. Telefon dünya çapında da satılacak ancak bunun ne zaman olacağı henüz açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
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