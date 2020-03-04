Nokia'nın Gönderdiği Gizemli "Bond" Davetiyesi!

MWC 2020'nin iptal edilmesinden dolayı pek çok telefon üreticisi, yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için kendi etkinliklerini düzenlemeye başladılar ve artık, Nokia'nın yeni telefonlarını tanıtacağı tarih de belirlenmiş durumda. Firma tarafından gönderilen davetiyeye göre etkinlik, 19 Mayıs tarihinde saat 16:00GMT başlangıcı ile Londra'da gerçekleştirilecek.
MWC etkinliği sırasında birkaç orta seviye/bütçe cihazın yanı sıra Nokia 10'un tanıtımının da yapılması bekleniyordu ve daha önceki sızıntılarda görülen dairesel kamera çıkıntısı ile davetiyenin üst kısmındaki beyaz daire arasında bağlantı kurmak mümkün. Ancak davetiyenin tek belirgin özelliği olan bu beyaz dairenin tamamen farklı bir şey olması da mümkün.
Bond hayranları, filmlerin "silah namlusu" açılışını bilirler. Bu açılışta bir grup hareketli beyaz daire bulunurken, bunlardan bir tanesi Bond'a çevrilmiş bir silah namlusuna dönüşür ve sonrasında Bond geri dönerek suikastçıdan "kurtulur."
Bu beyaz dairelerin de Nokia davetiyesine benzediği söylenebilir. Normal şartlar altında böyle bir bağlantı kurmanın pek mantıklı olmadığı doğru, ancak HMD Global (Nokia'nın ana firması) Baş Ürün Yetkilisi Juho Sarvikas'ın hareketli daireleri içeren bir tweet ile bu bağlantıyı belirtmiş olması durumu değiştiriyor.
Servikas, gönderdiği bağlantıda Nokia'nın davetiyede belirtilen tarihini ve ikonik Bond girişini içeren bir animasyon paylaştı ve yakın zamanda yayınlanacak olan yeni 007 filmi "No Time To Die"ın (Ölmek İçin Zaman Yok) adını neredeyse tamamen kullanarak "No Time To Wait" (Beklemek İçin Zaman Yok) cümlesini kullandı.
Bu gizemli Bond bağlantısının ne olduğu ise henüz belli değil. Diğer film bağlantılı cihazlar gibi (örneğin OPPO F11 Pro Marvels Avengers Limited Edition) 007 markasına sahip yeni bir telefon olabileceği gibi, Bond-benzeri araçlara sahip bir cihaz veya arazideki bir casusa uygun olacak kadar dayanıklı ya da Bond'a yakışır şıklıkta açılır bir telefona kadar hemen her seçenek olabilir gibi gözüküyor.
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