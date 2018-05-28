Nokia'nın Yeni "Charged Up" Telefonu Geliyor
Nokia, salı günü, yani yarın tanıtacağı yeni telefonu için yeni bir duyuru yaptı!
Nokia'nın yeni telefonu, Nokia 8 Sirocco ile tatmin olmayanların heyecanlandırabilecek mi? Cevap, HMD Global'in tanıtımını yaptığı 29 Mayıs etkinliğinde ortaya çıkacak.
Nokia Mobile tarafından paylaşılan tweet, yeni telefon hakkında ipucu vermiyor. Etkinlikte yeni bir telefonun tanıtılacağına kesin gözle bakılsa da, bu telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı merak konusu.
What's next in the #Nokiamobile story? Find out on Tuesday 29th May. It's time to get #ChargedUp. pic.twitter.com/UUwVeBM3Pj— Nokia Mobile (@Nokiamobile) 25 Mayıs 2018
Nokia'ya göre 29 Mayıs'ta olup bitenlerden haberdar olmak için #ChargedUp etiketini takip etmeniz yetecek.
Zeynel A. Öztürk
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