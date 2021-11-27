Norveç'in "Hayalet Gemisi" Yara Birkeland, İlk Yolculuğunu Tamamladı!

Norveç'in "Hayalet Gemisi" tamamen otonom Yara Birkeland, ilk seferini başarıyla tamamladı...

  • Levent Öztürk
Norveç'in "Hayalet Gemisi" ilk yolculuğunu yaptı
Knut Brevik Andersen, Wilhelmsen Ship Service/Yara International ASA

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