Nostaljik Defrag Simülatörü: Disk Birleştirme Günleri Geri Döndü!

1990'lı yıllarda, bilgisayarın performansını artırmak için diskin okuma-yazma hızını yüksek tutmak şarttı. Bunun için de kullanıcılar disklerini belli aralıklarla defragmantasyondan geçiriyordu. Buna dilimizde birleştirme deniliyordu. Bu, çoğu zaman bilgisayardan korkunç sesler çıkaran ve o sırada başka hiçbir işlemin yapılamadığı bir süreçti.
ShipLift LLC'den geliştiriciler Andrew LeTournaeu ve Connor McCall, defrag olarak adlandırdıkları yeni ve mükemmel bir Vuex projesiyle bu acıyı hatırlamamıza yardımcı olmak istiyorlar. Aslında, web uygulaması o kadar yeni ki, uygun bir readme dosyası bile yok. Ama izlemesi çok eğlenceli.
Disk Birleştirme, manyetik bir sabit diskte tutulan verilerin birleştirme işlemine verilen isim. Eski disklerde bir dosya silindiğinde, ortada bir boşluk kalıyordu, yeni bir dosya yazıldığında dosyanın başından yettiği kadar kısmı bu boşluğa, ger kalan kısmı ilerideki boş yerlere yazılıyordu.
Disk birleştirme işlemi, böyle parçalanmış dosyaları birleştirip sıraya sokuyordu. LeTournaeu'nun uygulaması, o zamandan kalma tanıdık bir DOS uygulaması görüntüsüyle bu işlemi simüle ediyor. Bir Windows uygulaması, ancak DOS uygulaması gibi görünüyor.
Uygulamaya https://defrag.shiplift.dev/ adresinden ulaşabilirsiniz...
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