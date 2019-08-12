Note 10'un Güç Tuşunu Değiştirmek Mümkün
Samsung, Galaxy Note 10'da güç tuşu kullanımı için kullanıcılarına farklı seçenek sunuyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung, son piyasaya sürdüğü amiral gemisi modellerinde sanal asistanı Bixby için ek bir tuşa yer vermeye başlamıştı hatırlarsanız. Kimi kullanıcılar tarafından sevilen, kimi kullanıcıların ise yıldızının bir türlü barışmadığı bu Bixby tuşu, genel olarak kullanıcılar tarafından "gereksiz" olarak kabul edilmiş olacak ki, çok geçmeden Samsung Bixby tuşu için bir yazılım güncellemesine gitmişti. Böylelikle, Bixby'i kullanmayanlar, bu tuşu farklı uygulamalar için kısayol butonu şeklinde ayarlayabiliyorlardı. Ancak anlaşılan Samsung sonunda öyle bir noktaya gelmiş ki, çareyi Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus modellerinde Bixby tuşunu tamamen ortadan kaldırmakta bulmuş.
Evet, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ akıllı telefonlarında Bixby için ek bir tuş yer almıyor. Bunun yerine telefonun güç tuşuna 2 saniye basarak Bixby'i açabiliyorsunuz. Ancak bunu da istemezseniz, yine kapatmanız elinizde.
Samsung, zamanında Bixby tuşu için sunduğu değişiklik seçeneğini, bu kez güç tuşuna getirmiş. Böylece isteyen kullanıcılar ayarlardan güç tuşuna da farklı özellik kazandırabiliyorlar.
Güç tuşuna çift tıklayarak istediğiniz bir uygulamayı veya kamerayı hızlıca açabiliyor, yine Bixby'yi de uyandırabiliyorsunuz. Eğer kısa bir süre basılı tutarsanız ise, yine Bixby'yi çağırabiliyor veya menütü kapatabiliyorsunuz. Seçim Note 10 sahiplerine kalmış.
Peki, sizce Samsung Bixby tuşunu kaldırmakla doğru bir hamlede mi bulundu? Bixby'yi kullanıyor musunuz ve akıllı telefonlarda fiziksel tuşların bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bizlerle paylaşın.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın