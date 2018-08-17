Note 9'un Soğutma Çözümü Uzmanları Etkilemedi!
Termometreler, Samsung'un Galaxy Note 9'daki soğutma sistemi iddiasının tersini söyledi!
Samsung, geçtiğimiz Perşembe günü Galaxy Note 9 tanıtımında telefonun iç işleyişindeki birçok değişiklikten bahsederken "Yeni ve Güçlü Note"a yüksek performansını veren güçlü işlemcilerin nasıl soğutulacağı konusuna da değinmişti. Su-Karbon Sistemi terimi ile yeni soğutma sistemini tanıtan teknoloji devi, bunun telefon performansının zamanla düşmesi durumuna oldukça etkili bir çözüm olacağını savunmuştu.
Ancak telefon üzerinde yapılan yeni testler, bunun pek de anlamlı sonuçlar getirmediğini söylüyor. Aslında, Note 8 ile Note 9'un sıcaklıkları arasında dahi hissedilebilir bir fark dahi yok.
Tom's Guide, Galaxy Note 9 ve Galaxy Note 8 üzerinde yaptığı bir dizi testte özel bir termometreden faydalanarak telefonların yük altında ürettiği sıcaklıkları hassas bir şekilde ölçtüklerini belirtti. İki telefon, "işkence testi" adı verilen ve işlemciye son derece yüksek bir işlem yükünün bindirildiği bir testte 54.4 derece Celcius sıcaklığa geldiğinde donanımı korumak adına kendisini kapattı ve iki telefonun da kapanma noktasına gelmesi 17 dakika 30 saniye aldı.
Samsung, tanıtımda Note 9'un ısı dağıtım aksanının Note 8'e göre 3 kat daha geniş olduğunu belirtmiş, bunun ise kullanıcıların Note 9'un işlemcisinin maksimum gücünden daha uzun süre boyunca faydalanmasını sağlayacağını iddia etmişti.
Ancak buna karşın testten iyi sonuçlar da çıktı: Yeni Galaxy Note, uzmanları etkileyecek kadar soğuk olmasa da iPhone X'ten daha soğuk kalabiliyor ve işkence testine 3 dakika kadar daha uzun süre dayanabiliyor. iPhone X, işkence testi sonucunda içerisindeki A11 Bionic işlemcisini korumak adına 14 dakika 30 saniyelik bir süre sonunda kapandı. Telefon kapandığında işlemciye binen sıcaklık yaklaşık 51.4 derece idi.
Testlerden ayrı olarak, Samsung Galaxy Note 9 'un şimdiye kadar piyasada bulunan en iyi telefonlardan biri olduğu bir gerçek. 6.4 inçlik ekranı ve 4000mAh bataryası ile bir Samsung telefona ait en uzun batarya ömrünü sunan telefon, yine de şimdilik kendisine özel olan Fortnite'ı uzun süreler boyunca oynatırken biraz ısınmaktan geri durmuyor gibi görünüyor.
Sonuç olarak, telefon tanıtımlarındaki her havalı isme ve terminoloji içeren açıklamalara derhal kapılmamak gerektiğini söyleyebiliriz. Su-Karbon Soğutma Sistemi ismi bilimsel ve havalı olabilir ancak teknolojinin gerçek hayattaki etkilerini ölçmek tatmin edici sonuçlar çıkarmayabiliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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