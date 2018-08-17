Note 9'un Soğutma Çözümü Uzmanları Etkilemedi!

Termometreler, Samsung'un Galaxy Note 9'daki soğutma sistemi iddiasının tersini söyledi!

Note 9'un Soğutma Çözümü Uzmanları Etkilemedi!

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