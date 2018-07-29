Fortnite Android'e Geliyor Ama Önce...

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim