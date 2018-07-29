Fortnite Android'e Geliyor Ama Önce...

Fortnite Battle Royale'in Android sürümü ilk önce sadece Galaxy Note 9'a gelebilir!

Fortnite Android'e Geliyor Ama Önce...

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