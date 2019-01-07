NVIDIA, 7nm İçin Samsung ile Çalışacak
NVIDIA'nın 7nm mimarisi için Samsung ile çalışacağı iddia ediliyor. Peki, bu ne kadar doğru?
Fabrikasyon süreçleri son dönemde gerek işlemci gerek ekran kartı tarafında farklı alanlarda konuşulmaya devam ediyor. Mobil cihazlarda da artık 10nm'inin altında işlemciler görmeye başlamışken, masaüstü bilgisayar tarafında da 7nm'li modellere hazırlanıyoruz. AMD'nin yaklaşan CES 2019 fuarında ilk son tüketici odaklı 7nm işlemci ve ekran kartını tanıtması bekleniyor. Hatta şirket Next Horizon etkinliğinde veri merkezleri için dünyanın ilk 7nm CPU ve GPU'sunu sergilemişti. Şimdi bunun son tüketici tarafına da gelmesi bekliyor. Peki, NVIDIA ne yapacak? O da bu konuda boş durmuyor elbette.
Bilindiği gibi NVIDIA'nın yeni ekran kartları RTX serisi, 12nm mimarisine dayanıyor. Şimdi CES 2019'da AMD'nin 7nm GPU'larını tanıtacak olması, NVIDIA için kötü bir haber elbette. Fakat NVIDIA'dan da atak bekleniyor.
Şirketin bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Özellikle Samsung ile çalıçacağına yönelik ciddi bilgiler mevcut. Bilindiği gibi Samsung, geçtiğimiz ekim ayında 7nm EUV tabanlı işlemci üretimine başlamıştı. Bunun için geniş bir fabrika kuran Samsung'un, 7nm konusunda NVIDIA ile çalışacağı söyleniyor.
Elbette bunun ne kadar doğru olduğunu şimdilik bilmiyoruz. NVIDIA'nın bu konuda CES 2019'da bir açıklama yapmasını ve 7nm'li RTX'leri ne zaman görebileceğimizi açıklamasını bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
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