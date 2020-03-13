NVIDIA, Call of Duty: Warzone için Oyuna Hazır!

Call of Duty: Modern Warfare için en yeni GeForce Game Ready sürücü güncellemesi geldi. İşte bilmeniz gerekenler!

NVIDIA, Call of Duty: Warzone için Oyuna Hazır!

En yeni GeForce Game Ready sürücü güncellemesi, Call of Duty: Modern Warfare'ın oyun dinamiklerini taşıyan yeni ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone için ilk günden itibaren optimizasyon ve geliştirmelerini sunuyor. Bilgisayarında GeForce RTX veya GeForce GTX grafik kartı kullanan Warzone oyuncuları, NVIDIA Highlights aracılığıyla en iyi öldürme anlarını ve en güzel hareketlerini otomatik olarak kaydedebiliyor.

Ayrıca, GeForce.com Yükleme ve Sistem Gereksinimleri makalesinde Call of Duty: Warzone'u çalıştırmak için gerekli olan minimum donanım özelliklerini bulabilirsiniz.

NVIDIA Game Ready Sürücüleri Hakkında

Game Ready Sürücüler, çoğu büyük oyun için lansman günü ya da öncesinde, en iyi performans ve kusursuz oyun deneyimi sunmak üzere hazırlanıyor. Tüm NVIDIA Game Ready Sürücüleri, Microsoft WHQL sertifikalı olarak yayınlanıyor.

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