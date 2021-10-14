NVIDIA DLSS Artık 120 Oyunda ve Uygulamada Yer Alıyor

Bu Ekim'de çıkacak 10 DLSS oyunuyla birlikte NVIDIA DLSS, Back 4 Blood de dahil olmak üzere 120 oyun ve uygulamada yüksek görüntü kalitesiyle performansı hızlandırıyor.
Ekim ayında ayrıca Baldur's Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword ve Fairy 7 ve Swords of Legends Online'a da NVIDIA DLSS gelecek. Şu an, yakın zamanda çıkan Alan Wake Remastered ve F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch'ta da NVIDIA DLSS mevcut bulunuyor.
Back 4 Blood NVIDIA DLSS ile %46'ya varan performans artışı sağlıyor
Back 4 Blood artık NVIDIA DLSS ile oynanabiliyor. İnsanlık yokolma tehlikesiyle karşı karşıyayken oyuncular, rastgele öğeler, benzersiz bir ekipman sistemi ve kendi avantajları ve özelliklerine sahip 8 farklı karakter içeren senaryolarda oynayabiliyor.
NVIDIA DLSS sayesinde Back 4 Blood'daki performans %46'ya kadar artırılarak net görüntü kalitesi sağlanırken hemen hemen her GeForce RTX oyuncusunun 60 FPS'de 4K'da grafikleri maksimuma çıkabiliyor.
Baldur's Gate 3, NVIDIA DLSS ile %88'e kadar daha hızlı
En yeni Baldur's Gate 3 güncellemesi bu hafta Steam'e geliyor ve beraberinde NVIDIA DLSS dahil olmak üzere çok sayıda heyecan verici yeni değişiklik getiriyor. DLSS ile performans 4K'da %88'e kadar artırılıyor ve GeForce RTX 3060 Ti ve üzeri GPU'larda Baldur's Gate 3'ü maksimum ayarlarda 4K 60 FPS'de oynayabiliyor.
Crysis Remastered Trilogy, NVIDIA DLSS ve ışın izlemeyle birlikte 15 Ekim'de çıkıyor
Geçen yıl hem NVIDIA DLSS hem de ışın izleme özellikli Crysis Remastered'ın piyasaya sürülmesinin ardından Crytek ve ortağı Sabre Interactive, Crysis Remastered Trilogy'i yayınlanmaya hazırlanıyor. 15 Ekim'de piyasaya sürülecek üç Crysis Remastered oyunu, NVIDIA DLSS ve ışın izlemeli yansımaların yanı sıra gelişmiş dokular, modeller, aydınlatma ve ortamlar içeriyor ve PC oyuncularına kusursuz Crysis deneyimi sunuyor.
Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider, DLSS yükseltmeleriyle güncellemeler alıyor
Shadow of the Tomb Raider, 2019'un başlarında ultra kaliteli ışın izlemeli gölgeler ve NVIDIA DLSS 1.0 ekleyen en eski RTX oyunlarından biriydi. 18 Ekim'de Shadow of the Tomb Raider, NVIDIA DLSS'nin en son sürümüyle güncellenerek hem görüntü kalitesini hem de performansı iyileştirecek. Ayrıca NVIDIA DLSS, orijinal olarak 2016'da piyasaya sürülen üçlemenin ikinci oyunu olan Rise of the Tomb Raider'a da gelecek. Shadow of the Tomb Raider'da NVIDIA DLSS performansı, maksimum ayarlar ve ışın izleme etkinleştirildiğinde 4K'da iki katından fazla artıyor.
Rise of the Tomb Raider'da NVIDIA DLSS, performansı %75'e kadar artırarak tüm GeForce RTX oyuncularının maksimum ayarlar etkinken 4K'da 60 FPS'nin üzerinde oynamasını sağlıyor. Oyuncular ayrıca NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW ile bilgisayar donanımlarından uzakta olduklarında bile her iki Tomb Raider oyununu da oynayabiliyor.
Chivalry 2, 26 Ekim'de DLSS Yükseltmesi ile %45'e kadar daha hızlı
Chivalry 2, Torn Banner Studios'un 64 oyunculu bir PvP hack and slash oyunudur. 26 Ekim'de NVIDIA DLSS güncellemesiyle tanışacak olan Chivalry 2'de performans %45'e kadar artırıyor ve tüm GeForce RTX oyuncularının maksimum ayarlar etkinken 4K çözünürlükte 60 FPS'nin üzerinde oynamasını sağlıyor. Oyuncular ayrıca NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW'da NVIDIA DLSS desteğiyle Chivalry 2'yi oynayabilecek.
Sword and Fairy 7, NVIDIA DLSS ve ışın izlemeyle 21 Ekim'de piyasaya sürülüyor, DLSS performansı ikiye katlıyor
Sword and Fairy, TV dizileri, tiyatro oyunları ve başka oyun ve oyuncaklar çıkartmış, uzun süredir devam eden bir Çin RPG serisidir. Serinin son oyunu olan Sword and Fairy 7; ışın izlemeli yansımalar, ışın izlemeli gölgeler, ışın izlemeli kostikler, ışın izlemeli çevresel perdeleme ve çok ışıklı ışın izlemeli global aydınlatma (ReSTIR) ile birlikte Türkiye saatiyle 22 Ekim saat 07:00'de piyasaya sürülüyor. Işın izleme özellikleri sonuna kadar açıldığında, NVIDIA DLSS oyunun performansını iki katından fazla artırıyor.
Swords of Legends Online'da NVIDIA DLSS ile %60 performans yükseltmesi
Wangyuan Shengtang Entertainment Technology Company'niin Temmuz ayında piyasaya sürdüğü Swords of Legends Online, oyunculara keşfetmeleri için yeni bir fantezi aksiyon MMORPG'si verdi. 14 Ekim'de GeForce RTX donanımlı oyuncular, %60'a varan performans artışı sağlayan en son NVIDIA DLSS sürümüne yapılan yükseltme sayesinde iyileştirilmiş görüntü kalitesinin ve daha da hızlı performansın keyfini çıkarabilirler.
F.I.S.T.: ışın izleme ve 3 katı DLSS performans artışı sağlıyor
Metroidvania tarzı oyunları seviyorsanız, ışın izleme, NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex özelliklerine sahip yakın zamanda piyasa sürülmüş olan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch'a göz atmayı unutmayın. F.I.S.T.'nin grafikleri ışın izlemeli yansımalar, global aydınlatma ve kostik özellikleriyle maksimuma çıkarıldı. Daha hızlı bir deneyim için NVIDIA Reflex ile sistem gecikmesi en aza indiriliyor. NVIDIA DLSS, performansı muazzam bir 3 kat hızlandırıyor. Tüm ayrıntılar ve performans çizelgeleri F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch lansman makalesinde yer alıyor. GeForce Now oyuncuları, etkinleştirilmiş güzel RTX özellikleriyle oyunu oynayabilirler.
NVIDIA DLSS, Alan Wake Remastered'da performansı ikiye katlıyor
Remedy Entertainment'ın 2010 hiti Alan Wake'in Remastered'ı, 4K'da performansı 2 kata kadar hızlandıran NVIDIA DLSS ile bu ayın başlarında piyasaya sürüldü. Remedy'nin RTX başyapıtı Control ile bağlantılı olan ve bu eleştirmenlerce beğenilen aksiyon-gerilim oyununa Epic Games Store'dan ulaşılabiliyor.
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