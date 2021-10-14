NVIDIA DLSS Artık 120 Oyunda ve Uygulamada Yer Alıyor

Ekim ayında 10 yeni oyunun eklenmesiyle birlikte endüstri lideri süper örnekleme teknolojisinin hızla benimsenmesi devam ediyor.

NVIDIA DLSS Artık 120 Oyunda ve Uygulamada Var

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