NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Doğrulandı
NVIDIA'nın yeni ekran kartı GeForce GTX 1660 Ti gerçekten de geliyor! Peki, ortaya çıkan GeForce GTX 1660 Ti ne zaman gelecek?
- Ercan Uğurlu
Bir süredir hakkında sızıntılar ortaya çıkan NVIDIA'nın yeni ekran kartı GeForce GTX 1660 Ti, sonunda gerçek yüzünü göstermiş durumda. Daha önce Ashes of the Singularity benchmark testi ile yakalanan kart, 1536 CUDA çekirdeğine sahip olması ve 12nm FinFET mimarisine dayanması ile konuşuluyordu. Şimdi ise elimizde kart ile ilgili daha fazla bilgi var.
Gelen yeni habere göre GeForce GTX 1660 Ti Rus perakende sitesinde ortaya çıkmış. DNS Mağazası, Mitcor, Nix ve Albasoft olmak üzere 4 farklı mağazanın listesinde beliren GeForce GTX 1660 Ti, farklı modeller şeklinde piyasada olacak. GeForce GTX 1660 Ti'ın Gaming X ve Armor modellerinin yanı sıra Palit Storm X ve Storm X OC şeklinde farklı markaların versiyonlarını da bulacağız.
Peki, GeForce GTX 1660 Ti'ın teknik özeliklerinden neler yatıyor? Kartın 6 GB GDDR6 belleklerden güç alması beklenirken 12 Gbps bellek saat hızı da özellikleri arasında yer alıyor. 1500 MHz taban frekans, 1770 MHz tavan frekans noktalarında çalışacak olan kart, 96 doku ünitesi sahibi.
Ne yazık ki şu anda GeForce GTX 1660 Ti'ın fiyatına ilişkin net bilgi bulunmuyor. Fakat önceki raporlara göre GeForce GTX 1660 Ti'ı 279 dolar civarında bir fiyatla bulabileceğiz. Elbette resmi açıklama için biraz daha beklemek gerek.
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