NVIDIA GeForce RTX 3090, Şifre Kırma Konusunda Uzman Çıktı

NVIDIA'nın yeni ekran kartı RTX 3090'ın şifre kırma konusunda bir hayli başarılı olduğu söyleniyor. Hatta ünlü yazılım Passcovery yeni sürümünde RTX 3090 desteğine yer vermiş.