NVIDIA GeForce RTX 3090, Şifre Kırma Konusunda Uzman Çıktı

NVIDIA'nın yeni ekran kartı RTX 3090'ın şifre kırma konusunda bir hayli başarılı olduğu söyleniyor. Hatta ünlü yazılım Passcovery yeni sürümünde RTX 3090 desteğine yer vermiş.

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA GeForce RTX 3090, Şifre Kırmada Başarılı

Son yıllarda GPU'lar güçlü parolaları kırma sürecini kolaylaştırdı. Bu konuda özellikle NVIDIA ekran kartlarının çok iyi olduğu bilinirken, Passcovery'den gelen yeni bir güncellemeye göre NVIDIA RTX 3090 bu konuda bir hayli başarılı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre NVIDIA RTX 3090, sahip olduğu 10496 çekirdekli GA102 grafik işlemcisi ve 24 GB GDDR6X belleği ile beraber NVIDIA'nın yüksek grafik üretme konusunda amiral gemisi konumunda iken, aynı zamanda sahi olduğu güç ile iyi bir şifre kırma aracı.  

Passcovery, yeni yazılımı Passcovery Suite 20.09'a da RTX 3090 desteği getirmiş durumda. Şirket, Microsoft Office, OpenOffice, PDR, Zip, iOS yedeklemeleri ve bir dizi diğer popüler uygulama ve dosya formatları için GPU hızlandırma desteği eklerken böylece bu dosyaların şifrelerini kırmak eskisine göre daha az süre alabiliyor.

Bu arada bilmeyenler için Passcovery Suite, AMD / NVIDIA grafik kartlarında çalışan ve çok çeşitli formatları destekleyen profesyonel bir şifre kurtarma aracı. Passcovery Suite gibi yazılımlar çoğunlukla yerel olarak depolanan şifreleri kırmak için kullanılıyor. Bu nedenle bilgisayar korsanlarının doslayarınıza erişmek için RTX 3090'un gücünü kullanma olasılığı oldukça düşük.

Tabii ki yine de dosyalarınızı ve çevrimiçi hesaplarınızı daha fazla korumak için en iyi şifre kurtarma çözümlerinin bile kıramayacağı güçlü ve karmaşık şifreler oluşturmak için bir şifre oluşturucu yazılımı da kullanabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO Reno 4 Lite hakkında her şey!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 22 Ekim 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Toshiba ve Hi-level TV fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
A101 15 Ekim 2020 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet imkanı
Günün En çok Okunanları
Müthiş 30 duvar kağıdı sizi bekliyor
Köpekler sahibinin yüzünü tanır mı? Bilim insanları beyinlerini inceledi!
NVIDIA GeForce RTX 3090, Şifre Kırma Konusunda Uzman Çıktı
İşte, iPhone 12'nin Kutusundan Kulaklık Çıkan Tek Ülke!
The Walking Dead yapımcısı Rick Grimes'in dönüşü ile ilgili konuştu!

 

 