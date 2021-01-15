NVIDIA GeForce RTX: GAME ON Etkinliği Gerçekleşti

NVIDIA, 2021 yılına GeForce RTX: Game On etkinliğiyle başladı. Ultra donanımlı, NVIDIA DLSS, Ray Tracing ve NVIDIA Reflex destekli büyük bir oyun listesini de eş zamanlı olarak duyuruyor. NVIDIA Reflex ayrıca desteklediği monitörlerin ve bilgisayar farelerinin listesini de genişletiyor.
GeForce RTX 30 Serisi Ocak Ayı İçerisinde Dizüstü Bilgisayarlara Geliyor
NVIDIA, NVIDIA Ampere mimarisine sahip RTX 3080, 3070 ve 3060'ın da dahil olduğu GeForce RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayar ekran kartları tarafından desteklenen 70'den fazla modelin lansmanını duyurdu. 999 dolardan başlayan bu yeni nesil dizüstü bilgisayarlar, enerji verimliliğini 2 kata kadar artırarak, performansı önemli ölçüde hızlandırıyor. Ayrıca daha ince ve hafif tasarımlar için üçüncü nesil Max-Q teknolojisi de eş zamanlı olarak tanıtılıyor. Yeni RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayar ekran kartları, Cyberpunk 2077 ve diğer üst düzey oyunlarda çarpıcı ışın izlemeli oyun deneyimine olanak tanıyarak içerik oluşturucularının yüzlerce GPU hızlandırmalı uygulamalarla üst düzey kaliteli içerikler üretmelerini sağıyor.
Daha fazla bilgi için https://www.nvidia.com/tr-tr/geforce/news/rtx-30-series-laptops/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
NVIDIA Studio Dizüstü Bilgisayarlar, Yeni Nesil içerik Oluşturucular İçin Özel Olarak Üretildi
Yakın zamanda tanıtılan GeForce RTX 30 Serisi dizüstü bilgisayar ekran kartlarına sahip yeni NVIDIA Studio dizüstü bilgisayarları da ayrıca duyuruldu. Ocak ayında piyasaya sürülecek olan bu dizüstü bilgisayarlar, yaratıcı uygulamalarda 2 kata kadar performans sunarak yeni nesil yaratıcılığın gücüne güç katıyor. Büyük verilerle aynı anda birden fazla uygulamada çalışabilen 16 GB'a kadar video bellek kapasitesi, 1440p ve 4K seçeneklerine sahip piksel hassasiyetli ekranlar, içerik oluşturucuların rekor sürede oluşturabileceği ışın izleme, yapay zeka ve video kodlaması, GPU hızlandırması ile donatılacak.
Daha fazla bilgi için https://blogs.nvidia.com/blog/2021/01/12/geforce-rtx-30-series-studio-laptops/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
GeForce RTX 3060 Şubat Ayında Piyasaya Sunulacak
Daha kaliteli masaüstü bilgisayar oyun deneyimi için NVIDIA, GeForce RTX ailesine en son eklenen GeForce RTX 3060'ı duyurdu. 329 dolardan başlayan fiyatlarla RTX 3060, GTX 1060'ın iki katı raster performansına ve 10 katı ışın izleme teknolojisi performansına sahip. Bu sayede GTX GPU'da hala oynayan GeForce oyuncularının %90'ı oyun performanslarını büyük ölçüde artıracaklar. GeForce RTX 3060 Şubat ayı sonunda satışa sunulacak.
Daha fazla bilgi için https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/geforce-rtx-3060 adresini ziyaret edebilirsiniz.
En İyi oyunlar NVIDIA DLSS, Ray Tracing ve NVIDIA Reflex ile Donatılıyor
Oyun geliştiricileri ve yayıncıları, NVIDIA'nın yeni nesil teknolojilerinden olan DLSS, ışın izleme ve Reflex'e yönelerek oyunlarda yeni nesil bir standart oluşturuyor. Bir numaralı battle royale oyunu, bir numaralı RPG, bir numaralı MMO ve tüm zamanların en çok satan bir numaralı oyunu da dahil olmak üzere 36 oyun artık RTX teknolojisiyle destekleniyor ve bu liste hızla büyümeye devam ediyor.
DLSS teknolojisi, daha yüksek çözünürlük ve yenileme hızı deneyimi için maksimum kare hızlarını sağlayarak yeni nesil oyunlar için nasıl önemli bir özellik olduğunu kanıtladı. DLSS'i destekleyecek oyunlar:
Activision'dan Call of Duty: Warzone Square Enix ve People Can Fly'dan Outriders Angela Game ve Imperium Interactive Entertainment'tan Iron Conflict Midgar Studio'dan Edge of Eternity
Hem ışın izleme hem de DLSS'i destekleyecek oyunlar:
Steel Wool Studios'tan Five Nights at Freddy's: Security BreachBloober Team'den The MediumTiGames ve Bilibili'den F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch
NVIDIA Reflex, rekabetçi oyuncular için en düşük sistem gecikmesini sağlıyor. Reflex'in Eylül ayında piyasaya sürülmesinden bu yana, bir düzine oyuna NVIDIA Reflex eklendi. Bugün, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iki oyun daha NVIDIA Reflex'e sahip olacak:
Blizzard Entertainment'tan Overwatch Ubisoft'tan Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Bu iki yeni oyunun da eklenmesiyle, en iyi 10 rekabetçi nişancı oyununun 7'si artık Reflex'i destekleyecek.
Reflex Latency Analyzer Hızlı Benimsenmeye Devam Ediyor
NVIDIA Reflex Latency Analyzer, e-sporcular ve rekabetçi oyuncuların sistem gecikmelerini doğru bir şekilde ölçmelerine olanak tanıyor. Eylül ayında piyasaya sürüldüğünden beri 9 esport monitörü Reflex Latency Analyzer'a entegre edildi ve 8 yan donanımcılar ürünlerini Reflex Latency Analyzer'ı uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
NVIDIA Reflex Latency Analyzer ekosistemi, 5 yeni G-SYNC monitör ve 7 yeni bilgisayar mouse'unun eklenmesiyle büyümesini sürdürüyor.
Yeni Fortnite Haritası, Minecraft Oyuncuları İçin Yeni Bir Challenge
NVIDIA ayrıca FORTNITE için RTX Morbid Madhaus adlı yeni bir harita yayınladı. Ayrıca yeni bir 'Windows 10 Build Challenge için RTX'li Minecraft' Yarışması başlattı.
Microsoft Flight Simulator GeForce RTX 30 Serisi'nde destekleniyor.
NVIDIA ayrıca yeni GeForce RTX 3080 dizüstü bilgisayar ekran kartının gücünü yeni bir Microsoft Flight Simulator üç ekran demosunda sergiledi.
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