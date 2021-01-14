Sinirliyken Oyun Oynamak, Rahatken Oynamaktan Çok Farklıymış

Sinirli bir anınızda oyun oynamanız ile kafanız rahatken oyun oynamanız arasında dağlar kadar fark olduğunu biliyor muydunuz?

  • Levent Öztürk
Sinirli oyun oynamak, performansı düşürüyor

Video oyunlarının ve bağlı olarak rekabetçi eSpor ortamının hızlı yükselişi ile beraber oyunculuk performansını arttırmak, endüstrideki pek çok kişi için önemli bir konu haline geldi. Bazı oyun turnuvaları artık yıllık 20 milyon dolara çıkan ödül havuzlarına sahip ve oyuncuların performanslarını zirvede tutmak için fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak, pek çok büyük ekibin bu görev için özel işe alımlar yapmasına sebep oluyor.

Stanford Üniversitesi ve Adam Mickiewicz Üniversitesi araştırmacıları, rakiplerinizi yenmek için içinde bulunmanız gereken en iyi ruh halinin ne olduğunu anlama amacıyla düzenledikleri araştırmayı kısa bir süre önce Emotion dergisi üzerinde yayımladılar ve duyguların eSpor üzerindeki etkisi üzerine oldukça ilginç bulgularını ortaya koydular.

Araştırmacılar, var olan en popüler konsol oyunlarından biri olan FIFA serisini örnek olarak aldılar. Sonuçta, oyundan önce pozitif duygular gösteren oyuncuların, negatif duygu gösterenlere göre çok daha iyi performansa sahip olduklarını ve oyunlar sırasında da daha iyi hissettiklerini söylüyorlar.

Araştırmaya, 18 - 37 yaşları arasında 241 erkek katıldı ve her biri beş FIFA maçı oynadı. Oyuncular, her maçtan önce belirli bir duygusal tepkiyi tetikleyecek kısa bir film izlediler ve sonrasında nasıl hissettiklerini bildirmeleri istendi. Bu aşamalar izlendikten sonra katılımcılar, orta seviye zorluktaki bir bot ile ("Profesyonel" – "Professional" zorluk) maç yaptılar ve sonuçları kaydedildi.

Sonuçlar, oyuncuların performansı ve maç öncesindeki hisseleri arasında inanılmaz bir ilişki gösterdi. Oyuncuların eğlence veya coşku gösterdikleri maçlarda gol farkı, kaleyi bulan şut sayısı, top kontrolü olmak üzere pek çok alanda daha iyi performans görüldü. Sinirli iken oynanan oyunlarda ise en kötü performans ortaya çıktı.

Yazarların da belirttiği üzere araştırmanın sınırlamaları bulunuyor ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Yine de bu araştırma, duyguların performans üzerinde kilit etkiye sahip olduğuna yönelik daha önceki araştırmaları destekler nitelikte.

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Sinirliyken Oyun Oynamak, Rahatken Oynamaktan Çok Farklıymış

 

 