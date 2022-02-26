Nvidia GPU'lara Madencilik Yeteneği Ekleyen Yazılım, Virüs Çıktı!

Nvidia GPU'lar için Ethereum madenciliğini kolaylaştırdığı iddia edilen bir yazılımın, aslında virüs olduğu ortaya çıktı!

Madencilik yazılımı, yalancı madenci çıktı!

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