Nvidia GPU'lara Madencilik Yeteneği Ekleyen Yazılım, Virüs Çıktı!

GitHub'da yayınlanan bir araç, son Nvidia RTX grafik kartlarının tüm Ethereum madenciliği yeteneklerinin kilidini açabildiğini iddia ediyordu. Ancak şimdi, aslında kötü amaçlı yazılım içerdiği ortaya çıktı. Kripto madencilerini oyun GPU'ları satın almaktan caydırmak için daha yeni grafik kartlarında uygulanan Nvidia'nın "Lite Hash Rate" yazılımını kaldırdığını iddia eden Nvidia RTX LHR v2 Unlocker isimli yazılım bu yolla birçok kullanıcıyı kandırdı.
Red Panda Madencilik kanalındaki bir YouTube canlı yayınında, madencilik topluluğu ChumpchangeXD ve Y3TI üyeleri bulguları paylaştı: Bu araç birden fazla virüs içeriyor! Daha da önemlisi, araç, GPU'nuz için hash oranındaki sınırı kaldırma gibi bir işlev de gerçekleştirmiyor. Bunun yerine sisteme bulaşıyor ve yüksek CPU kullanımı, sistem sürücülerinin kontrol edilmesi ve bazı kırmızı bayrakların ortaya çıkmasına neden olmak gibi semptomlar gösteriyor.
Nvidia, 2021'in ortalarından itibaren grafik kartlarında Lite Hash Rate'i uyguladığından beri, hash oranı sınırlaması olmayan ve daha iyi kripto madenciliği yapılabilen önceki RTX kartları için büyük bir talep ortaya çıkmıştı. Daha yeni kartlarda limiti kaldırmak oldukça cezbedici bir teklif, ancak bunu yapmak şu anda mümkün görünmüyor. Yaptığını iddia eden programların da altında kötü niyetli yazılımlar çıkıyor.
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