PS5 ve Xbox Series X için Geçmişe Baktık

PlayStation 5 ve Xbox Series X'in teknik özelliklerini artık biliyoruz. İki konsol hakkında fikir yürütmek için henüz erken olsa da, kağıt üzerinde PlayStation 5'in Xbox Series X'ten daha güçlü olduğu görünüyor. Elbette her şey, teknik özelliklerden ibaret değil.
Geçmişe baktığımızda, teknik özelliklerin konsolların başarısını ne kadar etkilediğini söylemek kolay değil. Başarıya katkıda bulunan önemli faktörler arasında, sunulan oyunlar ve konsolun fiyatı var. Bunların yanında konsolun çıkış tarihi, avantaj sağlayabilen önemli faktörlerden bir tanesi.
Aşağıda, biraz geriye giderek konsolların belirli dönemlerde rakiplerini neden yendiğini inceleyeceğiz.
PlayStation 4, Xbox One'ı Neden Yendi?
PS4, ilk günden Xbox One'dan daha güçlüydü ve oyunları daha yüksek çözünürlükte çalıştırabiliyordu. 100 milyona ulaşan PS4 satışları, şu an Xbox'un önünde.
Xbox One'ın çıkışta daha pahalı olması, önceden alınan oyunlarla ilgili kötü yaklaşımı da PS4'ün başarısına yardımcı oldu. Bunlara ilave olarak Xbox One, Forza serisi ve Sea of Thieves'e rağmen Xbox 360'ın yazılım kalitesine sahip değildi.
Wii, PS3 ve Xbox 360'ı Neden Geçti?
HD çözünürlük bile sunamayan Wii'nin rakiplerini işlem gücüyle yenmediği açık. Ancak bu nesilde kimsenin kötü bir yenilgi almadığını da söyleyelim (PS3 ve Xbox 360, 80 milyonun üzerinde satışa ulaştılar).
Wii'nin ailenizin yaşam stiline uygun gündelik oyunları, Wi Sports'un çoklu oyuncu modu, Wii Fit'in başarısı, konsolu başarıya ulaştırdı. Hareketli kontroller, Wii'yi geleneksel oyuncu kitlesinin dışına ulaştıran en önemli etkenlerden biriydi. Yine de PS3 ve Xbox 360 da bu nesilde iyi satışlar elde etti ve özellikle Microsoft, önceki konsoluna göre satışlarını çok ilerilere taşıdı.
PS2'nin Xbox, Dreamcast ve GameCube Karşısındaki Başarısı
PS2, rakipleri GameCube ve Xbox'tan güçsüz sayılıyordu ancak bunun hiçbir önemi olmadı. 140 milyon satan PS2, şimdiye kadar en çok satan konsol oldu. İki rakibi ise 30 milyonu geçemedi.
PS2'nin galibiyetinin sebebi, bir DVD player ile gelmesi ve çok geniş üçüncü parti yazılım desteğiydi. Konsol, Dreamcast'ten sonra çıksa da, Xbox ve GameCube'ten yaklaşık 1,5 sene önce piyasaya sürüldüğünden önemli bir avantaja sahipti. PS2, bu sıradea Gran Turismo 3, GTA 3 gibi büyük satış rakamlarına ulaşan oyunlarla yerini sağlamlaştırmıştı.
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