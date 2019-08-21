NVIDIA: "Ray Tracing Yoksa GPU Alınmaz"
NVIDIA'ya göre bu yıl Ray Tracing olmayan ekran kartı satın almak için çıldırmış olmak lazım!
- Ercan Uğurlu
NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Ray Tracing konusunda kendinden oldukça emin hissediyor olsa gerek ki, 2019 yılının geri kalan günlerinde Ray Tracing desteği bulunmayan herhangi bir ekran kartı satın almak için çıldırmış olmak gerektiğini ileri sürmüş. Haklı olabilir mi, bunu zaman gösterecek ancak bizce çok fazla iddia taşıyan bir söz etmiş.
NVIDIA'nın ekran kartlarında 2018 yılında en çok konuşulan özelliği olan ışın izleme teknolojisi, her ne kadar 2018 yılında uyumlu oyunların da çok bulunmaması sebebiyle oyuncular tarafından da çok değerlendirilememiş olsa da, 2019 sonunda pek çok yeni oyun RTX desteğiyle beraber gelecek ve bu durum 2020 yılında artış gösterecek. Bu anlamda bu teknolojinin elbette kendini daha çekici göstereceği aşikar.
Evet, hem ileriki yıllara yatırım anlamında hem günü en "ışıklı" haliyle çıkartmak adına bir ekran kartı tercihi yapılaksa, gönüller RTX destekli kartlara kayabilir. Ancak kısa bir süre önce yayınlanan Steam raporları, hiç de öyle söylemiyor. Zira GeForce RTX, Steam raporlarında "neredeyse" yok!
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