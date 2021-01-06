NVIDIA RTX 3080 Mobil GPU, CES 2021 Öncesinde Sızdı

NVIDIA, önümüzdeki hafta başlayacak olan CES 2021 Fuarı'nda yeni ekran kartlarını tanıtacak. Bunlar arasında mobil GPU'lar da yer alacakken, bunlardan NVIDIA RTX 3080 mobil GPU hakkında bilgiler fuardan hemen önce sızmış durumda.
Söylentilere göre Ampere mimarisine sahip ekran kartının teknik özellikleri, hemen aşağıda görebileceğiniz gibi APISAK tarafından sızdırılmış. NVIDIA CUDA platform adıyla dikkat çeken kart, 48 işlem birimine, 1.54 maksimum frekansa ve 16 GB RAM kapasitesine sahip haliyle görünüyor.
ASUS ROG Zephyrus GX551QS— APISAK (@TUM_APISAK) January 3, 2021
AMD Ryzen 9 5900H + RTX 3080 Laptop 16.0 GBhttps://t.co/SlP6LJ1mhq pic.twitter.com/jF0eBHFlJQ
Bilgilere göre ekran kartı AMD Ryzen 9 5900H işlemcinin yer aldığı Asus ROG Zephyrus dizüstü bilgisayarında kullanılıyor. Buna bağlı olarak da tabii ki yeni ROG Zephyrus'un bu GPU'yu ilk göreceğimiz modellerden biri olacağını da söyleyebiliriz.
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