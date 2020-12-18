NVIDIA'dan Şok Karar: Bu RTX'lerin Üretimi Tamamen Durduruldu

NVIDIA, ani bir kararla GeForce RTX 2060 ve GeForce RTX 2060 Super üretimini durdurduğunu açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA'dan Şok Karar: Üretimi Tamamen Durdurdu!

NVIDIA, yakın zamanda GeForce RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmış ve hemen akabinde de satışa sunmuştu. Ancak tüketicilerin yoğun talebi, Covid-19 salgınının sevkiyat ağını yavaşlatması ve kuşkusuz karaborsacıların da işin içine girmesiyle stoklar hızla tükendi ve NVIDIA, bu durum ile başa çıkamadı. Sonunda ise şirket, bu kötü gidişatı çevirmek için birtakım fedakarlıklarda bulunma kararı almış.

NVIDIA'nın aldığı karar göre, şirket Turing mimarili GeForce RTX 2060 ve RTX 2060 Super ekran kartlarının üretimini durduracak ve tüm kaynaklarını RTX 3000 serisine yöneltecek. Böylece hızlı bir şekilde üretim gücünü artırmayı hedefleyen NVIDIA'da, tüketicilere bekledikleri ekran kartını sağlayacak.

Bu arada bu sorun yalnızca NVIDIA'ya has değil. Son dönemde tanıtılan pek çok teknoloji ürününde benzer sorun yaşanıyor. AMD'de gördüğümüz stok problemi, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ve Microsoft'un Xbox Series X'i de vurmuştu hatırlarsanız. 8300 TL civarında fiyatlarla açıklanan konsollar, özellikle ülkemizde karaborsacıların stokları tüketmesi sebebiyle şu an resmi olarak bulunamıyor. Stokları tüketen fırsatçılar, bu oyun konsollarını çok daha yüksek fiyatlarla satış sitelerinden satmaya çalışıyorlar.

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