NVIDIA ve IBM, GPU'ları Doğrudan SSD'lere bağlamanın Peşinde

NVIDIA ve IBM, makine öğrenimi eğitimini çok daha hızlı hale getirmeye çalışıyor. Bunun için iki şirketin yeni planı, GPU'ları doğrudan SSD'lere bağlamak.
Bir araştırma makalesinde açıklanan fikir, Big Accelerator Memory (BaM) olarak adlandırılıyor ve GPU'ları doğrudan yüksek kapasitelere sahip SSD'lere bağlamayı içeriyor. Bunun makine öğrenimi ve diğer yoğun görevler için darboğazın çözülmesine yardımcı olacağı düşünülürken, araştırmacılar konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: "BaM, GPU iş parçacıklarının, isteğe bağlı olarak küçük miktarlarda veri okumasını veya yazmasını sağlayarak G/Ç trafiği amplifikasyonunu azaltıyor."
"BaM'nin amacı, GPU bellek kapasitesini genişletmek ve etkin depolama erişim bant genişliğini geliştirirken, GPU iş parçacıklarının genişletilmiş bellek hiyerarşisindeki devasa veri yapılarına kolayca isteğe bağlı, ince taneli erişim yapması için üst düzey soyutlamalar sağlamaktır" diyerek sözlerine devam eden araştırmacılar, nihai amaçlarının NVIDIA GPU'larının CPU'ya olan bağlılığını azaltmak ve doğrudan depolama alanına erişebilmesini ve buradaki verileri işlemesine izin vermek olduğunu ifade ediyorlar. Bundan makine öğrenimi, eğitim ve diğer yoğun etkinlikler için daha yüksek performans sağlayacağı aşikar.
Makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.
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