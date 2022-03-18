NVIDIA ve IBM, GPU'ları Doğrudan SSD'lere bağlamanın Peşinde

NVIDIA ve IBM'in yeni planı, GPU'ları doğrudan SSD'lere bağlamak ve bu sayede CPU'ya olan bağımlılığı azaltmak.

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA ve IBM, GPU'yu doğrudan SSD'ye bağlıyor

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