Nvidia'dan Nasıl Bir 2019 Beklemeliyiz
Çok hareketli bir 2018'i geride bırakan Nvidia, 2019'da bize neler gösterecek?
Nvidia çok hızlı bir 2018 geçirdiği için grafik devinden bu sene çok büyük bir yenilik beklemiyoruz. Veri bilimcileri ve profesyonellere yönelik Volta'yı ve tüketicilere yönelik Turing'i piyasaya süren firma, 2019'da muhtemelen bu ürün serilerini genişletecek.
Daha Fazla Masaüstü Turing Kartı
Nvidia RTX 2060'la ilgili söylentiler ve sızıntılar şu sıralar şekil almaya başladı. Şu anki Nvidia Turing serisi çok pahalı, bu yüzden RTX 2060'ın yetenekleri nasıl olursa olsun, tüketicinin ulaşabileceği bir fiyatla gelmesini umuyoruz.
RTX Mobility
Masaüstü PC'leri birkaç aydır Nvidia Turing'in keyfini çıkarıyor, peki ya laptoplar ne olacak? Laptoplara yönelik RTX Mobility yongasının CES 2019'da tanıtılabileceği söyleniyor. İlk olarak muhtemelen RTX 2070 Max-Q mobil GPU'yu göreceğiz ancak RTX 2080'in de laptoplara gelmesine şahit olabiliriz.
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