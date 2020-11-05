Beklenen Samsung Galaxy F12'de Yeni Fotoğraflar İnternete Sızdı

Samsung'un, Galaxy F41 ile başlattığı yeni Galaxy F serisine yeni bir model daha ekleyeceğinden, birkaç gün önce buradaki haberimizde bahsetmiştik. Ve şimdi bu yeni Galaxy F modeli, önemli detaylarla birlikte sızmış durumda. Galaxy F12 adı ile satışa sunulacağı iddia edilen telefon, görünüşe göre, yine daha önce söylendiği gibi SM-F127G model numarasına sahip olacak.
91mobiles tarafından sızdırılan fotoğraflarda, Galaxy F12'ye ait olduğu görülen parçalar bulunuyor. Arka kapağın üzerinde, bahsettiğimiz model numarası açıkça görülebiliyor. Ayrıca, bu kapağın hem bir Galaxy M'de, hem de Galaxy F'de kullanılacağı anlaşılıyor. Hatırlanacağı gibi, Galaxy F41 de, Galaxy M31 ile neredeyse aynı telefondu.
Yine aynı fotoğrafta, yeni telefonda 4 lensli bir kamera sistemi olacağı, ayrıca sürpriz bir biçimde bir kulaklık girişi bulunacağı dikkat çekiyor.
Bu fotoğrafın yanı sıra, Galaxy F12'de 7.000mAh'lık oldukça büyük bir bataryaya yer verileceği iddia ediliyor. Ekranın ise, 6.7 inç boyutunda olacağından bahsediliyor.
Galaxy F12 hakkında henüz daha fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak Samsung'un, yeni giriş seviyesi telefonunu yakında tanıtmasını bekleyebiliriz.
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