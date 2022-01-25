Nvidia'nın Arm'ı Satın Alma Girişimi, İddialara Göre Tamamen İptal Oldu!

Nvidia, 2020 yılında İngiliz yonga üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. O zamanlar Arm, şirketi 2016'da 32 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alan SoftBank'a aitti. Satın alma sürecinin Eylül 2021'ye kadar tamamlanması bekleniyordu, ancak bu tarih çoktan geçti ve şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Şimdiyse Nvidia'nın satın alma planlarından vazgeçtiği konuşuluyor.
Bloomberg'in haberi, Nvidia'nın anlaşmayı tamamlamayı düşünmediğini ortaklarına bildirmeye başladığını iddia ediyor. Bu arada, SoftBank'tan ismi açıklanmayan bir kaynak, şirketin Arm'dan kurtulmak için halka arzı planladığını söylüyor.
Nvidia - Arm anlaşmasının, bugüne kadar görülen en büyük yarı iletken alımı olması bekleniyordu. Ancak o zamandan beri sürekli olarak zorluklar yaşandı. Nisan 2021'de Birleşik Krallık hükümeti, böyle bir satın almanın uzun vadeli ulusal sonuçlarını ve anti-tekel endişelerini belirlemek için inceleme başlattı. Daha sonra Ağustos ayında, İngiltere hükümetinin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle anlaşmayı tamamen durdurabileceği konuşulmaya başlandı. Benzer şekilde, geçen ay ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Nvidia'ya haksız avantaj sağlayacağını öne sürerek anlaşmanın gerçekleşmesini önlemek için bir dava açtı.
İsmi açıklanmayan kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg, Microsoft, Google, Qualcomm, Intel ve Amazon'dan oluşan bir grubun anlaşmayı durdurmak için düzenleyicilerle birlikte çalıştığını iddia ediyor. Çıkış noktası olarak da, satın almanın Arm'ın bağımsız kalmasını ve herkese hizmet vermeye devam etmesini engelleyecek olması gösteriliyor.
Henüz resmi bir açıklama gelmiş değil; bu yüzden işin sonunun nereye varacağını kesin olarak söyleyemiyoruz. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz gerçeğinin de unutulmaması gerekiyor...
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