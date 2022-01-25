Nvidia'nın Arm'ı Satın Alma Girişimi, İddialara Göre Tamamen İptal Oldu!

2020 yılında açıklanan Nvidia'nın Arm'ı satın alma girişimi, aradan geçen yaklaşık 1.5 yıldan sonra suya düşmüş olabilir. İddiaya göre Nvidia'nın bu satın almayı tamamlamak gibi bir niyeti kalmadı!

Dev satın alma suya mı düştü?

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