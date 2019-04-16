Oculus Touch'ta Büyük Birader Referansları

Facebook'un kontrolündeki Oculus Touch'ın içerisinde keşfedilen gizli mesajlar, bazı kullanıcıları rahatsız etti!

Oculus Touch'ta Büyük Birader Referansları

Facebook'un kontrolü altındaki Oculus VR'ın başı, yeni Oculus Touch kontrolcüsünde gizlenen garip mesajlar yüzünden ağrıdı.

Mesajlar birer şakadan ibaret olsa da, bazı kullanıcıları rahatsız edebilecek seviyede ve sadece prototiplerde değil, üretim donanımında da mevcut. Facebook'tan VR ürün başkanı ve Oculus kurucu ortağı Nate Mitchell, olup bitenler hakkında Twitter'da konuştu ve şunları söyledi:

"Sürpriz yumurtuları sevsem de bunlar uygunsuz ve kaldırılmalıydı. Donanımın bütünlüğü ve işlevselliği bu durumdan etkilenmemiştir. Bu durumun tekrar yaşanmaması için üretim sürecinde gerekli değişikliği yaptık."

Mesajlar, cihazın içindeki kaboların üzerine yazıldığından, onları görebilmeniz için cihazı açmanız gerekiyor. Dolayısıyla çoğu kullanıcı mesajları görmeyecekti. Yine de Twitter'da birçok kullanıcının bundan memnun olmadığı anlaşılıyor. Bazı kullanıcılar ise bunun reklam amaçlı yapıldığını, dikkatlerin yakında çıkacak Oculus Quest ve Oculus Rift S'ye dikkat çekmek istendiğini düşünüyor.

Yine de Türkçesiyle "Büyük Birader izlemede" ve "Masonlar Buradaydı" şeklindeki mesajların bazı kullanıcılara hiç de eğlenceli görünmediği kesin. Özellikle Facebook'un kullanıcı verisi konusunda iyi bir geçmişi olmadığından, bu tür mesajların kullanıcıları endişelere sürüklemesi anlaşılabilir.

Bu mesajların sayısı çok kısıtlı olan geliştirici kitlerinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Raflara konulmayı bekleyen cihazlarda bu mesajların bulunmadığı söyleniyor.

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