Facebook Hakkınızda Ne Biliyor?
Günümüzün "Büyük Biraderi" Facebook'un hakkınızda bildiklerini duyunca kafanız karışabilir...
Cambridge Analytica fiyaskosunun ardından büyük bir hack olayıyla tekrar sarsılan Facebook'un gizlilik konusunda çok dikkatli yaklaşılması gereken bir firma olduğunu artık çoğumuz farkındayız. Peki tam olarak ne kadar korkmalıyız, Facebook hakkınızda tam olarak neleri biliyor? Karar vermenize yardımcı olmak için, aşağıda bu konuyu (kısmen de olsa) aydınlatmaya çalıştık.
Kredi Kartınız
Facebook'tan satın aldığınız oyunlar, ücretini ödediğiniz etkinlikler, fon toplamalar için yaptığınız yardımlar için kredi kartınızı kullanıyorsunuz. Bundan dolayı Facebook'un kredi kartı bilgilerinizi elinde bulundurması sürpriz olmadığı kadar, normal de görünebilir. Ancak geçtiğimiz günlerde hack'lenerek 30 milyon kişinin bilgilerini sızdırdığını hesaba katarsak, bu durumdan endişe etmeniz gerekiyor.
Dahası Facebook, sosyal ağda paranızı nereye harcadığınızı takip ederek kişisel bir profilinizi oluşturabiliyor.
Telefon Verisi
Facebook uygulamasının kişi listenize erişmekle kalmayıp, çağrı listenize de ulaştığına dair raporlar ortaya çıkmıştı. Yani yıllardır kimleri arayıp, kimlerin sizi aradığını Facebook'a teslim ediyorsunuz. Her şey bu kadarla sınırlı değil. Facebook uygulaması, gönderip aldığınız SMS'leri de görüyor.
İlginç olan bir başka şey, çağrı geçmişi, kişi listesi, SMS verisi gibi bilgilerin, Facebook'un topladığı veriler arasında sayılmaması.
Reklam Tercihleri
Facebook, gelirinin yüzde 98'ini reklama dayalı iş modelinden kazanıyor. Hedefli reklamcılık için en önemli olan şeylerden biri, kitleniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak. Facebook bunun için tüm beğendiğiniz şeylerin bir geçmişini saklıyor. Örneğin belirli bir politikacıyı beğeniyorsanız, Facebook bu bilgiyi satmayacağını iddia ediyor ancak reklamcıların buna göre reklam göstermesine izin veriyor.
Firma, yaşınız, cinsiyetiniz ve ilgilendiğiniz konuları da hesaba katarak ilgilenebileceğiniz reklamlar göstermeye çalışıyor. Bunlardan "Reklam tercihleri" altında bahsediliyor.
Facebook Kim Olduğunuzu Biliyor
Profil fotoğrafları üzerinde yapay zeka destekli yüz tanıma yazılımı kullanan sosyal dev, bu sayede sizi başka fotoğraflarda etiketleyebiliyor. Firma bununla ilgili bir toplu davaya maruz kalmıştı. Bununla birlikte Facebook'un toplanan verilerden bahseden uzun listesi, yüz tanımayla ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor.
Facebook Hatırlar
Çoğumuz bugün kahvaltıda ne yediğini bile hatırlamayacaktır ancak Facebook'un unutmak gibi bir özelliği yok. Hesabınızı ne zaman oluşturduğunuz, kimi ne zaman arkadaş olarak eklediğiniz, kimi ne zaman arkadaşlıktan kaldırdığınız, paylaştığınız tüm gönderiler, çalıştığınız yer, kiminle ilişkiniz olduğu, Facebook'un bildiklerinden sadece bazıları.
Canınız sıkıldıysa sıkı durun çünkü Facebook Location Services, mobil uygulama üzerinden tam olarak nerede olduğunuzu ve nereye gittiğinizi takip ediyor. Bunu kapatmanın bir yolu var ancak hizmet varsayılan olarak açık ve çoğu kullanıcı, bundan habersiz veya uğraşmak istemiyor. Kısacası "Büyük Birader" Facebook, her yolculuğunuzda, siz fark etmeseniz de sizi hiç yalnız bırakmıyor.
Zeynel A. Öztürk
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