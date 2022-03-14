OMIX, Yeni Tableti MixTab Pro'yu Duyurdu

Akıllı cihaz pazarının genç oyuncusu OMIX, yeni ürünlerini Türkiye pazarına peş peşe çıkarmaya devam ediyor. Şirketin önceki ay satışa sunduğu iki akıllı telefon modeli, tüketicinin büyük ilgisiyle karşılandı ve kısa sürede büyük bir satış rakamına ulaştı.
2022 boyunca farklı ihtiyaçlara karşılık veren akıllı ürünlerini satışa sunmaya hazırlanan OMIX, şimdi de merakla beklenen tablet modeli MixTab Pro'yu satışa sundu! Farklı kullanıcı beklentilerini rahatlıkla karşılayabilen performans özelliklerini etkileyici bir tasarımla bütünleştiren OMIX, Türkiye'deki tüketicinin fiyat konusundaki beklentisine de karşılık veriyor. Ulaşılabilir bir fiyatla online ve fiziksel mağazalarda satışa sunulan MixTab Pro; çalışandan öğrenciye, büyükten küçüğe her yaş ve ihtiyaç grubundan kullanıcıya "bir tabletten beklenen her şey"i sunma vaadiyle yola çıkıyor.
Hafif ve şık tasarımıyla her yerde yanınızda
OMIX'in tüm ürünlerinde benimsediği üst seviye tasarım anlayışının çizgi ve dokunuşlarını MixTab Pro modelinde de görmek mümkün. Gövde malzemesinin kalitesi, hem görünüşüyle hem de dokunulduğunda verdiği hissiyatla kendini belli ediyor. Space Grey renkle çıkan tablet, şık ve etkileyici tasarımının yanı sıra hafifliğiyle seyahatlerde taşıma rahatlığı da sunuyor.
Performansı yolda bırakmıyor
Farklı kullanıcı tiplerinin standart tablet ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilen MixTab Pro'nun performansının kalbinde 8 çekirdekli 2.0 GHz hızda çalışan 12 nm işlemci yer alıyor. 4GB'lık belleğe 64 GB'lık disk kapasitesi eşlik ediyor. Daha fazla depolama alanı isteyenler SD kart yuvasını kullanarak 256 GB'a kadar artırılabilir hafızadan yararlanabilirler.
Film keyfi sürmek için büyük ekran
Tablet kullanımlarında ekran özelliklerinin öne çıkası, OMIX MixTab Pro'nun önceliklerini de belirlemiş durumda. 10,1 inç büyüklüğündeki FHD IPS ekranın 1920x1200 piksel Full HD çözünürlüğü film ve oyun zevkinin çıkarmak için yeterli imkanı sunuyor. Parlak ve canlı renkler eşliğinde kullanıcılar büyük bir ekrandan film izlemenin ve oyun oynamanın keyfini çıkaracak.
Uzun ömürlü pil ve Type-C şarj girişi
Android 11 işletim sistemiyle gelen MixTab Pro'da Google Asistan'a hızlı erişim mümkün. Günümüzde teknoloji severlerin hızlı ve konforlu kullanım için tercih ettiği Google Asistan tuşu MixTab Pro da kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilebiliyor. Uzun bir kullanım sunan yüksek kapasiteli pili, USB Type-C üzerinden şarj desteği sunuyor.
MixTab Pro Teknik Özellikler
• 10,1 inç FHD IPS, 1920x1200 piksel Full HD ekran
• 4GB RAM+64GB ROM kapasitesi
• 4.5G SIM kart desteği
• 5 MP (FF) ön, 8 MP (AF) arka kamera
• 7.100 mAh Batarya
• 600 gram ağırlık
• 245x175x8,9 mm boyut
• 8 çekirdekli 2.0GHz, 12 nm işlemci
• 256 GB'a kadar SD kart desteği
• Android 11 işletim sistemi
• USB Type-C şarj desteği
Fiyat ve ulaşılabilirlik
Omix MixTab Pro 2.499 TL'lik fiyatıyla satışta.
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