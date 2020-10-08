Önce casusluk, şimdi de sabotaj! Elon Musk'ın Tesla fabrikasında neler oluyor?

Tesla'nın Kaliforniya'daki ana üretim fabrikasında bir sabotaj olayının yaşandığı ortaya çıktı. Bir fabrika çalışanı, üretimi sabote etmek için harekete geçti ama başarısız oldu. Çalışanın yaptığı sabotaj nedeniyle birkaç saat üretimde aksama yaşandı.
Tesla'da bu olaydan önce de çalışanlardan birine casusluk teklifi edilmiş ancak çalışan bunu kabul etmeyerek şirkete bildirmişti. Casusluk olayını Elon Musk da doğrulamıştı.
Çalışan İzlerini Silmeye Çalışırken Yakalandı
Bloomberg News'in haberine göre, olay şirket içi e-postalar aracılığıyla ortaya çıktı. Tesla fabrikasında bulunan BT ve InfoSec ekipleri, çalışanı sabotaj girişiminin izlerini silmeye çalışırken yakaladı. Ekiplerin hızlıca harekete geçmesi sayesinde Tesla şirketinin ciddi bir zarar alması önlenmiş oldu.
Suçunu İtiraf Etti
Konu ile ilgili Tesla'dan herhangi bir resmi açıklama gelmedi ancak ismi açıklanmayan çalışanın, şirket içi soruşturma sonucu suçunu itiraf ettiği ve Tesla ile ilişiğinin kesildiği öğrenildi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın