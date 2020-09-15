Elon Musk akıllı saat ve telefonlar için çok ilginç bir yorumda bulundu

Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi şirketlerin CEO'su olan Elon Musk, aldığı ilginç kararlar ve paylaştığı tweetler ile sık sık gündeme geliyor. Musk şimdi de bir haber sitesinin akıllı saat Tesla Watch hakkındaki haberini Neuralink'e atıfta bulunarak Twitter'dan yalanladı...

Elon Musk akıllı saat ve telefonlar için ilginç bir yorumda bulundu

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerle adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, yaptığı ilginç paylaşımlarla ve tweetlerle de gündemden düşmüyor. Musk son olarak ise bir haber sitesinin Twitter hesabından paylaştığı haberi hakkında yorumda bulundu. Haberin konusu ise Tesla'nın ortaklarıyla birlikte Tesla Watch adında bir akıllı saat geliştirdiği hakkındaydı.

ELON MUSK: "NEURALİNK YARININ TEKNOLOJİSİ"

Tesla Watch haberine karşı yanıt Elon Musk'tan geldi. Musk, ''Kesinlikle Hayır.'' diyerek Tesla Watch geliştirildiğine dair haberleri yalanladı ve ''Akıllı telefonlar ve saatler dünün teknolojisi, Neuralink ise yarının teknolojisi.'' dedi. Böylece Elon Musk, Neuralink'in gelecekte akıllı telefonlar ve akıllı saatlerden çok daha fazlasını yapabileceğini ima etti.

PEKİ NEURALİNK PROJESİ NEDİR?

Bu proje, temelde insanların beynine yerleştirilecek bir çip yardımıyla, beyin - bilgisayar iletişimini sağlamayı amaçlıyor. Özellikle engelli insanların hayatını kolaylaştıracağı düşünülen Neuralink projesinde, 4 elektrolik ipliği ve bir çip bulunuyor. Bu sistem, beynin ürettiği sinyalleri okuyacak ve bu sayede her türlü elektonik cihazın, beynimizle kontrolü sağlanacak. Örneğin Neuralink sayesinde, felçli bir insanın, beyni ile bir telefonu kullanması mümkün olabilecek. Ya da, çip implantı yapılmış olan bir insan, bir bilgisayarı kablosuz olarak, sadece düşünceleri yardımıyla kullanabilecek.

Çipin beyne yerleştirilmesi için bir cerrahi operasyon gerekecek. Ancak Elon Musk, bu operasyonun oldukça kolay bir operasyon olduğunu ve sadece 1 saat içerisinde tamamlanabileceğini söylüyor. Operasyonun ardından hastanın uzun süre hastanede kalması gerekmeyecek ve hasta, 1 günden kısa sürede hastaneden ayrılabilecek.

Neuralink sisteminin insana yerleştirilmesi için kafa derisinin küçük bir parçasının kaldırılması yeterli oluyor. Bunun ardından, elektrot iplikleri beyne implant ediliyor ve çip de (ya da cihaz) kafatasına yerleştiriliyor. Kafa derisi yerine dikiliyor ve işlem tamamlanıyor.

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