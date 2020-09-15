Elon Musk akıllı saat ve telefonlar için çok ilginç bir yorumda bulundu

Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi şirketlerin CEO'su olan Elon Musk, aldığı ilginç kararlar ve paylaştığı tweetler ile sık sık gündeme geliyor. Musk şimdi de bir haber sitesinin akıllı saat Tesla Watch hakkındaki haberini Neuralink'e atıfta bulunarak Twitter'dan yalanladı...