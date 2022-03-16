OnePlus, 150W Süper Hızlı Şarj Sunacak Telefonu İçin Hazırlanıyor

OPPO ve OnePlus arasında geçtiğimiz yıl yeni bir ortaklık başlamış ve böylece güçlerini birleştirmişlerdi. Ancak buna karşın yola 2 ayrı şirket olarak devam edeceklerini de açıklayan şirketler, yine de aralarında teknoloji paylaşımı yapacak gibi görünütor.
Bunu söylememizin sebebi, OPPO'nun kısa bir süre önce düzenlenen MWC 2022 etkinliğinde yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmış olması. 150W SuperVOOC Flash Charge adı verilen bu teknoloji, görünüşe göre ilk olarak OnePlus'ta yer alacak.
Sızıntılara göre OnePlus, 150W hızlı şarj teknolojisine sahip ilk akıllı telefonunu çok yakında piyasaya sürecek. Yeni telefonun şu an yapım aşamasında olduğu söyleniyor. Bu modelin adının ne olacağı ise şimdilik bir sır. OnePlus 10 olmayacağı daha önce MWC 2022 konferansı sırasında OPPO tarafından dile getirilmişken, yine de bu cihazın OnePlus 10 Ultra adını alacağı söyleniyor.
Telefonun adının ne olacağından ziyade sahip olacağı şarj teknolojisi önemliyken, sızıntılara arasında bu cihazın 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranın yer alacağı ifade ediliyor. MediaTek Dimensity 8100 yonga seti ile destekleneceği de söylenen telefonda 3 lensli bir arka kamera kurulumu da muhtemelen yer alacak. Bekleyip göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın