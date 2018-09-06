OnePlus 6T Detayları Sızdı!
Amiral gemilerini tehdit edecek OnePlus 6T'nin etkileyen görüntüleri ortaya çıktı!
Son birkaç yıldır OnePlus yılda 2 amiral gemisi tanıtıyor. 2016 yılında OnePlus 3 ve OnePlus 3T, 2017 yılında ise OnePlus 5 ve OnePlus 5T ile her yıl 2 amiral gemisi getiren OnePlus, bu yıl da aynı planı uygulamayı sürdürecek. Geçtiğimiz mayıs ayında OnePlus 6 tanıtılmıştı hatırlarsanız. Şimdi de OnePlus 6T için hazırlık yapılıyor.
OnePlus 6, geçtiğimiz mart ayından bu yana ara sıra sızıntılarla kendini belli ediyordu. Şimdi ise çizimleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan sızıntı, OnePlus 6T'nin kutu tasarımlarına ait. Kutu üzerinde telefonun bir ilistrasyonu yer alıyor. Çizimde elbette ilk dikkat çeken detay, telefonun ekranındaki "Unlock The Speed" yazısı oluyor.
Görünüşe göre şirket, OnePlus 6T ile parmak izi sensörünü ekrana entegre hale getiriyor. Hatırlarsanız OnePlus 6'da bu sensör, telefonun arkasında yer alıyordu. Öte yandan ekranın üzerinde yine bir çentik alanı bulunuyor. Fakat burada da değişiklik var; OnePlus 6T'nin çentiği, OnePlus 6'dan daha dar bir alanı kaplıyor.
Elbette her zamanki gibi bu çizimlerin resmi olmadığını belirtmekte fayda var.
Ercan Uğurlu
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