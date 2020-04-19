OnePlus 8 Serisinin Ucuz Modeli OnePlus 8 Lite'a Ne Oldu?

OnePlus 8 serisi tanıtıldı ama herkesin beklediği OnePlus 8 Lite'tan halen ses seda yok. Peki bunun nedeni ne? Görünüşe göre Koronavirüs salgını, OnePlus 8 Lite'ın tanıtımını erteletmiş durumda.

Ucuz OnePlus 8 Lite Ertelendi İddiası

Yeni tanıtılan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun yanında yeni bir telefon daha tanıtılacağı, ancak bu telefonun Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

"Ucuz" OnePlus 8 Lite, daha önce de sıkça konuşulmuş ve telefonun "OnePlus Z" adıyla gelebileceği söylenmişti. Twitter'daki @OnLeaks'ten gelen son bilgilere göre bu telefon, "Korona virüsü durumu" nedeniyle ertelendi. OnePlus, bu dedikodularla ilgili bir yorum yapmamayı tercih ediyor.

Sızıntı, salgının Çin'deki üretimi etkilediği anlamına gelebileceği gibi, piyasada şu an OnePlus 8 Lite için yeterli bir talep olmadığını da ima ediyor olabilir. Telefon satışlarında şubat ayında yaşanan düşüşün salgın konusundaki belirsizlikten kaynaklandığı düşünülüyor. Firma bu durumda üç telefonu birden tanıtmanın aşırı olacağını düşünmüş olabilir.

Bir başka olasılık, iPhone XR'de olduğu gibi ucuz modelin daha pahalı OnePlus telefonlarının satışlarını azaltabilmesi. Elbette tüm bunlar, yeni bilgiler gelene kadar şimdilik birer dedikodudan ve tahminden ibaret.

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