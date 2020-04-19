OnePlus 8 Serisinin Ucuz Modeli OnePlus 8 Lite'a Ne Oldu?

OnePlus 8 serisi tanıtıldı ama herkesin beklediği OnePlus 8 Lite'tan halen ses seda yok. Peki bunun nedeni ne? Görünüşe göre Koronavirüs salgını, OnePlus 8 Lite'ın tanıtımını erteletmiş durumda.