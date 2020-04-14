OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Tanıtıldı

OnePlus'ın yeni telefonları, heyecan verici OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 tanıtıldı! İşte iki telefonun özellikleri...

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Tanıtıldı!

OnePlus'ın yenilenen amiral gemileri OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, beklendiği bugün Çinli firma tarafından tanıtıldı.

120Hz tazeleme hızına sahip 6,78 inç QHD+ AMOLED ekranla gelen, iki telefonun daha güçlüsü olan OnePlus 8 Pro, Sony'nin yeni nesil 1/1,7" kamera sensörünü kullanıyor. Arka yüzünde 48MP ana kamera, 48MP ultra geniş açılı ve 8MP telefoto kamera sunan telefonda bir de 5MP'lik renk sensörü bulunuyor. Telefonun Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 865 ile gelmesi şaşırtıcı değil. OnePlus 8 Pro, yeni tür ve daha hızlı LP5 belleği kullanıyor. Cihazın bellek miktarı seçiminize göre 8GB veya 12GB, UFS 3.0 depolama miktarı ise 128GB veya 256GB olarak değişiyor. Bu modelde 30W kablosuz şarj işlevi de mevcut. OnePlus, "Warp Charge" olarak isimlendirdiği bu işlevin telefonu 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaştırdığını söylüyor.

OnePlus 8 ise 90 Hz 6,55 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Arka yüzdeki kameraları 48MP ana sensör, 16MP ultra geniş ve 2MP makro kameradan oluşan cihaz, Pro modelindeki renk sensörüne sahip değil. Yine Snapdragon 865 işlemciyle gelen OnePlus 8'in RAM miktarı, seçiminize göre 8GB veya 12GB. Buradaki fark ise OnePlus 8'in RAM'lerinin daha eski olan LPDDR4X teknolojisini kullanması.

Telefonların diğer ortak özellikleri arasında ekran altı parmak izi tarayıcısı, USB Type-C girişi, 3,5mm kulaklık girişini olmayışı, Android 10, 5G ve 16MP ön kamera var. Bununla birlikte OnePlus 8 Plus'ın ön kamerasının diyafram değeri, daha iyi.

Yeni telefonlar, "Glacial Green" gibi yeni renk seçenekleri de sunuyor. OnePlus 8'in baktığınız açıya göre gün doğumunu andıran bir "Interstellar Glow" seçeneği de bulunuyor.

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