OnePlus'tan, Gelen ColorOS Tepkileri Sonrasında U Dönüşü

OnePlus, fanlardan gelen tepkilerden sonra Oppo'nun ColorOS'unu kullanma planından vazgeçtiğini duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
OnePlus, ColorOS Kararından Vazgeçti!

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