OnePlus'tan, Gelen ColorOS Tepkileri Sonrasında U Dönüşü

OnePlus, gelecekteki akıllı telefonlarında kendisine ait OxygenOS arayüz yazılımı yerine Oppo'nun ColorOS arayüzünü kullanmaya başlayacağını geçtiğimiz eylül ayında açıklamıştı. Ancak bu açıklama sonrasında fanlarının çok sert tepkisiyle karşılaşmış ve görünüşe göre bu tepkiler şirketin karar değiştirmesine sebep olmuş.
Şu an Barselona'da düzenlenmekte olan Mobil Dünya Kongresi 2022 sırasında sahne alan şirketlerden biri de OnePlus oldu. Etkinlik sırasında söz alan OnePlus OS Ürün Başkanı Gary Chen, fanlara verdikleri karardan vazgeçtiklerini söylerken, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerden memnun olduklarını ve dikkate aldıklarını şu şekilde ifade etti: "Aynı kod tabanını kullanmaya devam edeceğiz, ancak müşterilerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda 2 farklı marka olarak kalmaya karar verdik."
OnePlus'ın OxygenOS arayüzü ve ColorOS arayüzü aslında aynı kod tabanını kullanan 2 farklı yazılım. Chen, aynı kod tabanını kullandıkları için benzerliklerin olduğunu kabul ederken, OxygenOS 12 sürümünün topluluğun beklentilerini karşılayamadığının farkında olduklarını, ancak yakın zamanda Oxygen 12.1 sürümünü Kuzey Amerika, Avrupa ve Hindistan'da kullanıma sunarak sorunları gidereceklerini de ifade etti.
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