Oppo'nun ColorOS'u ve OnePlus'ın OxygenOS'u Birleşiyor!

Geçtiğimiz ay OPPO ve OnePlus firmaları "neredeyse" birleştiklerini duyurmuşlardı. Her iki marka da Çinli teknoloji devi BBK elektroniğinin yan kuruluşları olduğu için bu karar sürpriz olmadı ancak bu haber, OnePlus hayranlarını OxygenOS'un geleceği konusunda biraz endişeye düşürdü. Başlangıçta şirket, OxygenOS'un kaybolmayacağını belirterek hayranlarına güvence verdi. Bu açıklama teknik olarak doğru olsa da, en son gelişme, OnePlus'ın OxygenOS'unun tamamen OPPO'nun ColorOS'u ile birleşmeye hazır olduğunu gösteriyor. ColorOS'un çoğu akıllı telefon kullanıcısı tarafından sevilmediğini de söyleyebiliriz.
Bu güncelleme, OxygenOS'un Ürün Lideri Gary C tarafından yapılan bir forum gönderisiyle açıklandı. Bu yazıda iki şirketin "OxygenOS ve ColorOS'un kod tabanını entegre etmek" üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Ayrıca gönderide, bu hamlenin OPPO ve OnePlus'ın daha iyi verimlilik elde etmesine yardımcı olacağını ve yazılım deneyimini yönetim kurulu genelinde standart hale getireceği söyleniyor.
Şirket yöneticisinin söylediğine göre, "Bu, arka planda gerçekleştiği için muhtemelen fark etmeyeceğiniz bir değişiklik". İki işletim sisteminin birleştirilmesi, BBK elektroniğinin yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırmasına kesinlikle yardımcı olacaktır.
Bu duyuru ile birlikte şirket, yazılım güncelleme yol haritasına da ışık tuttu. Buna göre, OnePlus 8 serisi ve daha yeni telefonlar gibi amiral gemisi cihazlar, üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yamaları alacak. Orta sınıf OnePlus Nord ve Nord CE, iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi alacak. N10 ve N100'ün beğenilerini içeren bütçe Nord N serisi, tek bir büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi alacak. Plan kilidi açılmış cihazları içeriyor ve operatör tarafından kilitlenen cep telefonlarını etkilemeyebilir.
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