OnePlus Nord 2 Tanıtıldı; Özellikleri ile Beklentileri Haklı Çıkarttı

OnePlus uzun zamandır beklenen orta seviye telefonu OnePlus Nord 2'yi tanıttı. Firma bir süredir ufak ufak gerçekleştirdiği sızıntılarla nasıl bir telefonla karşı karşıya olacağımızı gösteriyordu. Telefonu özellikleri, orta seviye telefon kullanıcılarını mutlu edecek gibi görünüyor.
OnePlus Nord 2, 90Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç 1080 x 2400 AMOLED ekrana sahip. Orijinal OnePlus Nord'undan %65 daha fazla CPU performansı ve %125 daha iyi GPU performansı sunduğu iddia ettiği MediaTek Dimensity 1200-AI yonga setini kullanıyor.
Ön kamera olarak 50MP f/1.88 ana kamera, 8 MP f/2.25 ultra geniş kamera, 2 MP f/2.5 mono kamera, selfie kamerası olarak da 32 MP f/2.45 kamera kullanılıyor. 30 fps'de 4K video çekebiliyor. OnePlus ayrıca kamerada geliştirilmiş gece modu bulunduğunu söylüyor, böylece gerçekten karanlık olduğunda bile kullanılabilir fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.
Telefonda 65W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pil bulunuyor. OnePlus telefonun sıfırdan %100 şarja 30 dakikada çıkabildiğini iddia ediyor. Buna ek olarak telefonda ekran altı parmak izi tarayıcısı, çift stereo hoparlör, 5G desteği ve Android 11 geliyor.
Üç yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve iki kez büyük işletim sistemi güncellemesi sözü veriliyor.
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