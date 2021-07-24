OnePlus Nord 2 Tanıtıldı; Özellikleri ile Beklentileri Haklı Çıkarttı

OnePlus'ın resmi olarak tanıttığı yeni telefonu Nord 2 çok güçlü teknik özelliklere sahip. Ancak çok fazla şaşırtıcı sürpriz içerdiğini de söyleyemeyiz.