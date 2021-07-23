Yeni Bir iPhone SE Modeli Bekleyenlere Çok İyi Haberle Var!

Yeni iPhone SE modeli beklenenden çok daha erken gelebilir. Üstelik bu kez ismiyle herkesi şaşırtabilir...

iPhone SE 3, 2022'nin erken dönemlerinde gelebilir

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