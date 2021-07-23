Yeni Bir iPhone SE Modeli Bekleyenlere Çok İyi Haberle Var!

Yeni bir habere göre, iPhone SE'nin yeni modeli 2022'nin başlarında sunulabilir ve bu kez "iPhone SE 3" olarak adlandırılabilir.
DigiTimes'ın söylediğine göre, Apple'ın tedarik zincirindeki kaynaklar, Apple'ın daha önceki iPhone SE ve iPhone SE 2020 için ana çip seti ve bileşen tedarikçisi olan TSMC'nin bir yan kuruluşunda daha kaliteli test uzmanlarının işe alınmasına işaret ediyor. Bu, bir sonraki telefonun 2022'nin başlarında piyasaya çıkacağını ve daha önce örneğin iPhone SE 2022 gibi daha olası bir isim yerine sadece geçici bir isim olarak kullanılan 'iPhone SE 3' ile adlandırılacağını öneriyor.
Daha önceki iki telefonun zaman çizelgesi tam olarak sağlam bir akım göstermese de - ilk iPhone SE 2015'te ve ikincisi 2020'de piyasaya sürüldü - üçüncü modelin bu son modelden sadece iki yıl sonra 2022'de sunulmasını görmenin ilginç olacağı söylenebilir. Ancak Apple'ın bu tempoyu hızlandırmak istemesinin nedenleri var.
iPhone SE 2020, COVID-19 ile ilgili karantinaların üretimi etkilemesinden önceki son telefon dalgalarından biri olarak Nisan 2020'de piyasaya sürüldü ve tüketiciler belirsizlik ve iş kaybı nedeniyle kemerlerini sıkılaştırdıkça telefon satışlarında sektör genelinde yaşanan düşüşe rağmen, ZDNet'in söylediğine göre, bu yeni orta sınıf iPhone sayesinde Apple sevkiyatları yüzde 10 arttı. Yani iPhone SE 2020'nin Apple için büyük bir başarı olduğu kolaylıkla görülebilir.
İlk söylentiler 2021'de başka bir iPhone SE'nin sunulacağını öne sürerken, özellikle ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından sunulan daha sonraki söylentiler, ikinci yarıda, hatta 2022'de sunulabileceğini iddia etmekteydi. Bu, o zamanlar iddia edilen, orta sınıf telefonun daha gelişmiş bir versiyonu olabilecek iPhone SE Plus için geçerliydi.
Daha gelişmiş olabilecek özelliklerin arasında ise başka bir sızıntının, iPhone SE 3'ün iPhone 13 telefonlarının piyasaya sürülmesinden sonraya kadar ertelenmesinin nedeni olabilecek önerdiği Sub-6 5G bağlantısı. Bu söylenti, telefonun daha iyi teknik özelliklere veya tasarım özelliklerine sahip olacağını öne sürmüyor ancak iPhone SE 3'ü, piyasadaki en uygun fiyatlı 5G telefonlardan biri yapabilir...
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