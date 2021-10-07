OnePlus'ın Yeni Telefonu OnePlus 9RT, Geekbench'te Ortaya Çıktı!

OnePlus, pek çok marka gibi arka arkaya amiral gemisi akıllı telefon tanıtımı yapmıyor olabilir, fakat her yaptığı model de konuşulmaya aday.
Peki, Çinli akıllı telefon üreticisi, bu yıl amiral gemisi bir telefon piyasaya çıkartacak mı? Bunu pek beklediğimiz söylenemez, ancak yaklaşan bir model var ki, o da OnePlus 9RT.
Bu yılın başlarında tanıtılan uygun fiyatlı OnePlus 9R'nin halefi olması beklenen OnePlus 9RT, çok yakında tanıtılacak gibi görünüyor. Telefon hakkında gelen sızıntı arasında en dikkat çekici olanı, Geekbench test sonucu. Biliyorsunuz, artık Geekbench sonuçları yayınlanmaya başladıysa, o telefonun eli kulağındadır.
OnePlus 9RT, Geekbench test sonucunda 818 puan tek çekirdek, 3246 puan çoklu çekirdek sonuçları alırken, bu rapor telefonun işlemcisine ilişkin fikir de veriyor. OnePlus 9RT'nin Snapdragon 888 işlemci ve 12 GB RAM'e sahip olacağı belirtilirken, bu da OnePlus 9R'nin halefi olacağına işaret eden bir diğer nokta. Bilindiği gibi OnePlus 9R, Snapdragon 870 yonga seti ile geliyordu.
OnePlus 9RT'nin ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belli değil, ancak çok bekleyeceğimizi düşünmüyoruz.
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