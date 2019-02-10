Opera İle Bir Dakikada Kripto Para Almak Mümkün
Opera, sunduğu yenilik ile kullanıcılarının kripto para cüzdanlarını doldurmalarını sağlayacak.
- Doğan Kürşat Aktaş
Son zamanlarda adı kripto paralar ile bir arada geçen internet tarayıcısı Opera'nın Android sürümü, bir süredir kullanıcılarının kripto para cüzdanlarına direkt olarak erişmesini sağlıyordu. Şimdi ise Opera, kripto para entegrasyonunu bir adım ileri götürerek kullanıcılarının rahatlıkla kripto para alabilmelerini sağlıyor.
Opera, Android ve Windows sürümleri üzerinde sağladığı dahili kripto para cüzdanı desteğini bir adım ileriye götürerek kullanıcılarının tarayıcıları üzerinden bir dakika içerisinde kripto para satın alabilmelerini sağlıyor. Avrupalı kripto döviz bürosu Safello ile işbirliğine giren Opera, kullanıcılarının saniyeler içerisinde Ethereum satın alabilmesine olanak sağlıyor.
Bitcoin kadar ünlü ve başarılı bir kripto para birimi olmasa da Ethereum, kendisini cazip kılabilecek birçok avantaja sahip. Bunlardan en önemlisi, Ethereum'un diğer kripto paralara göre daha hızlı transfer imkanı sağlaması. Bu sayede popüler kripto para birimi, günlük işlerde dahi transfer işlemlerinin hızla tamamlanabilmesini sağlayacak seviyede bir esnekliği kullanıcılarına sunabiliyor.
Opera'nın kripto ürün bölümünün başında bulunan Charles Hamel, gelişmeyi şu cümlelerle yorumladı:
"Kripto para için bir sonraki önemli evre, para birimlerinin kolaylıkla transfer işlemlerinde kullanılmasını sağlamaktan geçiyor. İnternet tarayıcılarının bu geçiş evresinin başlama noktası olduğuna inanıyoruz. Safello ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğimiz sayesinde bu vizyona yönelik bir adım daha atıyoruz."
Bu yeni özellik şu an için sadece Norveç, Danimarka ve İsveç üzerinde kullanıma açık ancak Safello küresel çapta iş yapan bir kripto para bürosu olduğu için bu hizmetin yakın zamanda hızla yayılması beklenen bir gelişme olacak. Söz konusu üç ülkede bulunan kullanıcılar, Google Play üzerinden Opera Browser Beta'nın son sürümünü indirerek bu özelliği test etmeye başlayabiliyor.
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