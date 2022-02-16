Opera, Sadece Emojiden Oluşan Web Adresleri İçin Kapıyı Açtı!

Opera, yalnızca emoji tabanlı web adreslerini kullanmaya imkan veren ilk tarayıcı oldu. Kullanıcılar artık web adresi yazmak yerine arka arkaya bazı emojiler girerek bir web sitesine gidebiliyorlar. Opera'nın bu yeni girişimi kullanıcılara kişiselleştirilmiş emojiler tasarlama imkanı veren Yat ortaklığı ile hayata geçirildi.
Opera, yeni emoji entegrasyonu sayesinde, artık tüm internet kullanıcılarının, kişiselleştirilmiş bir emoji dizisinden bir Yat oluşturup bunu web adresi olarak yayınlamalarını ve kullanıcıları kendi kişisel Yat sayfalarına getirmelerini destekliyor. Kullanıcılar, Yat sayfalarını özelleştirebiliyor veya web'de başka herhangi bir yere yönlendirmesini sağlayabiliyor. Lil Wayne, Steve Aoki, G-Easy, Kesha, Young Money, 3Lau ve Disclosure gibi ünlülerin Yat sayfaları bulunuyor.
Dünya'daki 4,6 milyar internet kullanıcısının %90'ı zaten kendilerini ifade etmek için emoji kullanıyor. Opera bu ifadeleri artık web adresi olarak kullanma imkanına sahip olmanın kullanıcıları memnun edeceğini söylüyor.
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