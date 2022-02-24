Opera'nın Android Sürümüne Ethereum Dopingi: Ethereum Layer 2...

Opera, Android için Opera'nın (OfA) Ethereum Layer 2 Cüzdanına sahip ilk mobil tarayıcı olduğunu duyurdu. Firma DeversiFi ile beraber geliştirdiği bu hizmeti StarkWare desteği ile veriyor. OfA kullanıcıları bundan böyle Ethereum Layer 2 işlemlerini doğrudan tarayıcının içinden yapabilecek ve "ultra düşük komisyonlar" ödeyecek. Buna ek olarak, tüm işlemlerin 100 kat daha hızlı yapılacağından söz ediliyor.
Opera, Starkware'in Katman 2 ölçekleme çözümü tarafından desteklenen Ethereum Layer 2 exchange DeversiFi ile entegrasyon sayesinde, OfA tarayıcı cüzdanında "ucuz ve anında" işlemler sunabilecek. Bu entegrasyon sayesinde Opera kullanıcıları, kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden DeFi ile sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilecek ve özellikle Ethereum'daki yüksek işlem maliyetleri nedeniyle piyasadan uzak duran kullanıcıların girişi sağlanacak.
Kullanıcılar, Android için Opera beta sürümünü yükleyerek ve ayarlardaki kripto cüzdan özelliğinden L2 kartını etkinleştirerek Layer 2 ile işlem yapmaya başlayabiliyor. Opera'nın Web3 girişimi olan Opera Crypto Browser Project tarayıcısına da yakında Layer 2 çözümlerinin entegre edileceği belirtiliyor.
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