Oppo, 65W Şarj Destekli Reno Ace'ı Tanıtacak
Oppo, 65W şarj desteğine sahip yeni akıllı telefonunu gelecek ay tanıtacak. Peki, Reno Ace'ın bilinen özellikleri neler?
- Ercan Uğurlu
Oppo, geçtiğimiz nisan ayında Reno modelini tanıtmış, hemen ardından da ağustos ayında Reno 2 ile yola devam etmişti. Ancak bu iki telefon da amiral gemisi statüsünde değildi. Şimdi yeni bir model üzerinde çalışan Oppo, bu defa amiral gemisi koltuğuna yerleştireceği Reno Ace'ı tanıtmaya hazırlanıyor.
Reno Ace'ın ilk resmi fragmanı Çin sosyal ağı Weibo'da (GSMArena aracalığı ile) yayınlandı. Yayınlanan videoda önemli bir söz veren Oppo, Reno Ace modelinin tam 65W şarj desteğine sahip olacağını söylüyor. Bu, halihazırda Oppo'nun 50W SuperVOOC standardından yüzde 30 oranında daha yüksek şarj desteğini içerirken, çok çok kısa sürede tam kapasite şarj vadediyor. Açıkçası Oppo Reno Ace'ın ne kadar sürede şarj olacağını merak ediyoruz.
Reno Ace'ın diğer özellikleri çok kendini belli etmiş değil. Ancak telefonda 4000 mAh kapasitesinde bir bataryanın kullanılacağı ve 90Hz'lik bir ekran taşıyacağı biliniyor. Bunlara ek olarak Reno Ace'ta Snapdragon 855 görmeyi bekliyoruz. Ve tabii ki fotoğraf yetenekleri...
Oppo, Reno Ace'ı 10 Ekim'de Çin'de tanıtacak.
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