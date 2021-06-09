OPPO A15'te 2 Taksit Türk Telekom'dan Hediye

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, yapay zeka üçlü kamerasıyla dikkat çeken A15 modelini 15 Haziran'a kadar devam edecek özel bir kampanya ile tüketiciyle buluşturuyor. Kampanya kapsamında Türk Telekom mağazalarına gelen tüketiciler, taksitle satın alacakları A15 modelinde 'İki Taksit Bizden' kampanyasından faydalanabilecek. Akıllı telefonu taksitle satın alacak kullanıcıların iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.
6.5 inç genişliğinde 1600x720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş ekranı sayesinde görüntülerin mükemmel netlikte görünmesine imkan sağlıyor. Yapay zeka üçlü kamerasıyla dikkat çeken modelde 13MP ana kamera bulunurken 2MP makro ve 2MP mono kameralar kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kılıyor. A15'in önde ise 5MP kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2GB bellek yer alırken dahili depolamada 32GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. İsterseniz MicroSD kart desteğiyle kapasiteyi 256GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz.
15 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://kurumsal.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/mobil/oppo-a15.aspx adresinden alabilirsiniz.
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