OPPO, A16 Modelini Tüketicilerle Buluşturdu

OPPO, sürekli hareket halindeki kullanıcılar için tasarlanan A Serisi'nin yeni modeli A16'yı piyasaya sundu. Şık bir görünümde yüksek performans sunan OPPO A16, günlük ihtiyaçlarından ödün vermeyen ve şık tasarıma düşkün akıllı telefon kullanıcıları için dikkatleri üzerine çekiyor. OPPO A16'nın 6,52 inç büyüklüğündeki Göz Koruyucu Ekranı, en sevdiğiniz eğlence içeriklerini rahatça izlemenizi sağlıyor. İster internette gezinin ister ultra net üçlü kamerasıyla yaşamın en güzel anlarını yakalayın, uzun ömürlü 5000 mAh pili, OPPO A16'yı güven veren bir akıllı telefon yapıyor.
Şık tasarımıyla dikkat çeken OPPO A16'yı cebinizden çıkardığınız anda ilk olarak 3D yansımalar göze çarpıyor. Parlaklık ile pratikliği bir arada sunan OPPO A16, ısıyı dağıtan yüksek termal iletken alüminyumdan üretilen bir arka kapağa sahip. Rahatlık sunmasının yanında, lazerle işlenmiş, vakum kaplamalı dekoratif çerçeve ise kapaktaki metalik parlaklığı öne çıkarıyor. Yalnızca 8,4 mm kalınlığındaki orta çerçeve hem LCD ekranı hem de 5000 mAh pili olan bir telefon için şaşırtıcı derecede ince bir yapıya sahip.
OPPO A16, benzersiz kişiliklerini ifade eden kullanıcılar için moda renklerle birlikte geliyor. Kristal Siyah, derin siyah doku içinde mavi bir renk tonuyla şeffaf bir kristal parlaklık veriyor. İnci Mavisi, enerjiyi ileten metalik, inci gibi parlak bir parıltıyla öne çıkıyor. Renk tercihiniz ne olursa olsun, OPPO A16 birinci sınıf bir görünümle size her durumda eşlik ediyor.
OPPO A16, uzun süreli kullanım için üretildiğinden 6,52 inç Göz Koruyucu Ekran ile birlikte geliyor. Böylece, yüksek çözünürlüğü ve parlaklığı sayesinde üstün görseller sunan geniş ekranda, saatlerce oyun oynadıktan sonra bile gözleriniz yorulmayacak. OPPO A16, gün içerisinde ekranı görme zorluğu yaşamamanız için gün ışığı ve ay ışığı ekran seçenekleriyle favori içeriklerin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Akıllı telefonla geçirdiğiniz süre arttıkça, Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma özelliği, parlaklık ayarı alışkanlıklarınızı öğrenecek, kişiselleştirilmiş bir akıllı arka ışık deneyimi yaşatacak ve artık parlaklık ayarlarıyla uğraşmanıza gerek kalmayacak.
OPPO A16'nın yeteneklerinin başında, en iyi anlarınızı olduğu gibi yakalamak için geliştirilmiş zengin kamera özellikleri geliyor. Üçlü kamera düzeninin dikey olarak tasarlanmış olması, performans temeliyle desteklenen ve duyulara hitap eden bir stil için daha iyi bir odaklama performansı sağlıyor.
OPPO A16, gün boyunca çekeceğiniz en iyi fotoğraflar için 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kameraya sahip. Çekimlerinizi sosyal medyada öne çıkarmak için Parlak Renk Modu'nu açabilirsiniz. Doygunluğu ve parlaklığı kolayca dengeleyebilirsiniz, renk seviyelerini manuel olarak ayarlayabilir veya seyahat, yemek, film ve sonbahar gibi 15 farklı filtreden birini uygulayabilirsiniz. 8MP çözünürlüğe sahip OPPO A16'nın ön kamerası gününüzü aydınlatan net selfie'ler çekmenizi sağlarken hem ön hem de arka kameralarda bulunan Yapay Zeka Güzelleştirme özelliği, cilt tonlarını ayarlayarak karedeki herkesi tek tek güzelleştiriyor. Herkesin en iyi haliyle görünmesini sağlayan bu özellik, ışığa ve ten tonlarına göre fotoğraftakilerin görünümünü iyileştirip kişiselleştirebiliyor.
OPPO A16'nın 5000 mAh uzun ömürlü pili, %100 doluluk ile 34 saat arama veya 21,02 saat YouTube video oynatma süresi sunuyor. Size rahatlık sunmasının yanı sıra, büyük kapasitenin bir başka avantajı da daha az sıklıkta şarj gerektirmesi ve böylece daha uzun pil ömrü sağlaması. OPPO A16, çeşitli güvenlik önlemiyle pilde yaşanabilecek sürprizlerin de önüne geçiyor. Bunlar arasında, kullanıcıların şarj güvenliğini korumak için aşırı şarj ve aşırı deşarj korumaları, kısa devre ve aşırı akım koruması ve şarj koruma tasarımları bulunuyor.
Günlük işleriniz bittiğinde OPPO A16 çalışmaya devam ediyor. Akıllı telefonunuzu elinizden bıraktığınızda Yapay Zeka Gece Şarjı size 8 saat (23:00- 07:00 arası) gece bekleme süresi sağlarken yalnızca %1,21 güç tüketiyor. Telefon gece boştayken pil tüketimini etkili bir şekilde azaltıyor.
Pil %5 veya altına düştüğünde, Süper Güç Tasarrufu Modu telefonla 1,84 saate kadar telefon konuşması sunuyor. Optimize Edilmiş Yapay Zeka Gece Şarjı kullanıcıların uyku düzenlerine göre bir şarj çözümü oluşturuyor. Ürün kullanımda akıllıca %80'e kadar şarj oluyor ve siz uyanmadan önce, telefonu tamamen şarj etmiş oluyor.
Donanım ve yazılım desteğinin ötesinde OPPO A16, ColorOS 11.1 arayüzü ile tam ekranda kayan pencereler olarak açık tutmanıza olanak tanıyan FlexDrop gibi esnek ve sezgisel özelliklere sahip. Bu, farklı görevler ve uygulamalar arasında kolayca çoklu görevler yapmanızı sağlıyor, böylece oynadığınız oyunu kesintiye uğratmadan acil mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. OPPO A16, fotoğraf çekerken metinleri ayırt edebilen Google Lens OCR özelliğiyle seyahat ederken farklı dillerdeki metinleri çevirebilmenizi sağlıyor. Sosyal bir yaşam tarzı düşünülerek oluşturulan ve yerleşik Google Nearby'a sahip olan cihaz, OPPO marka dışındaki telefonlarla veri paylaşmanıza da olanak tanıyan Nearby Share işlevini kullanarak başkalarıyla bağlantı kurmanıza da olanak tanıyor.
OPPO ayrıca, OPPO A16'nın zengin yazılım yeteneklerini ve özelliklerini geliştirirken kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini ön planda tuttu. OPPO A16, Uygulama Kilidi ile seçilen uygulamaları kilitleme özelliğine sahip. Özel Kasa özelliğiyle fotoğraflarınızı, videolarınızı, belgelerinizi ve daha fazlasını OPPO'nun Özel Kasası'nda saklayabilirsiniz.
OPPO A16, sağlamlık sunmak için düşme, su geçirmezlik, radyasyon, iklim, hafif düşme ve sinyal olmak üzere altı ana temel testten, 50'den fazla üretim süreci kontrolünden, 130'dan fazla ultra titiz güvenilirlik testinden ve 320'den fazla deneysel testten geçti.
OPPO A16 Teknik Özellikleri
|
|
A16
|
Ekran
|
6.52 inç LCD ekran
|
Ekran Çözünürlüğü
|
720 x 1600
|
İşlemci
|
MediaTek Helio G35
|
Bellek
|
4 GB
|
Dahili Depolama
|
64 GB + 256 GB'a kadar microSD kart desteği
|
Kamera
|
13 MP Ana Kamera
2 MP Derinlik Kamera
2 MP Makro Kamera
|
Ön Kamera
|
8 MP
|
Pil
|
5000 mAh, 10W Hızlı Şarj
|
İşletim Sistemi
|
Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
|
Boy x En x Kalınlık
|
163.8 mm x 75.6 mm x 8.4 mm
|
Ağırlık
|
190g
|
Renk
|
Kristal Siyahı, İnci Mavisi
|
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
|
KDV dahil 3.199 TL
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