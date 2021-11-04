OPPO, A16 Modelini Tüketicilerle Buluşturdu

Türkiye'de üretilerek tüketicilerin beğenisine sunulan OPPO'nun A16 modeli, şık görünümde yüksek performans sunarken 5000mAh pili, HD+ Göz Koruyucu Ekranı ve Yapay Zeka Üçlü Kamerası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

OPPO, A16 Modelini Tüketicilerle Buluşturdu

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OPPO, A16 Modelini Tüketicilerle Buluşturdu

 

 