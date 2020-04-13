Oppo Ace 2, Snapdragon 865 ve 40W Şarj ile Geldi

2019'un öne çıkan telefonlarından biri olan Oppo Reno Ace'in 2020 için yenilenen sürümü tanıtıldı. Yeni Oppo Ace 2, ismindeki "Reno"yu attı, peki başka hangi yenilikleri sunuyor?
Oppo'nun en yeni telefonu, Snapdragon 865 yonga seti, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama ve çift mod 5G bağlantısıyla geliyor. 90Hz FHD+ OLED ekranında 180Hz dokunmatik tepki hızı sunan telefon, son zamanlardaki yüksek tazeleme hızı modasına uyuyor. Cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında 65W kablolu şarj, 40W AirVOOC kablosuz şarj, 10W kablosuz ters yönlü şarj ve ekran içi parmak izi sensörü var.
48MP ana kamera, 8MP ultra geniş ve bir çift 2MP portre sensörüyle gelen telefonun ön yüzünde, ekran üzerindeki delikte 16MP'lik bir kamera bulunuyor. Android ve ColorOS 7.1'i kullanan Oppo Ace 2, stereo hoparlörlere yer verse de 3,5mm kulaklık girişi sunmuyor.
Oppo Ace 2'nin 8GB/128GB modelinin Çin fiyatı 3,999 yuan (yaklaşık 567 dolar) olarak açıklandı. Telefonun diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.
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