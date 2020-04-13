Samsung, Bir Devri Daha Kapatmaya Hazırlanıyor

Samsung akıllı telefonlarını yeterince uzun bir süredir kullanıyorsanız eski sanal asistanı S Voice'u hatırlayacaksınız. Samsung'un şu anki sanal asistanı Bixby'den önce, selef akıllı telefonlarında kullanıma sunduğu S Voice, aslında bir sanal asistanlardan ziyade çeşitli sesli komutlarda bulunabildiğiniz bir yazılımdı ve yeni nesil asistanlarla karşılaştırıldığında çok daha basit yapıdaydı. Özellikle Bixby'nin gelmesiyle adı neredeyse anılmaz hale gelen S Voice için artık yolun sonu göründü.
Samsung, çok yakında S Voice hizmetini tarihin tozlu sayfalarına gömecek. Güney Koreli şirket, yaptığı açıklama ile 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle S Voice'u sonlandıracağını bildirdi.
Elbette bu karar sürpriz değil. Zira S Voice, elbette kullanıma sunulduğu tarih itibariyle Bixby ve Google Asistan gibi etkili özellikler içermiyordu. Daha çok uygulamaları başlatmak, basit internet araması yapmak veya birisini aramak için komut verdiğiniz bir uygulama olan S Voice'un, özellikle Samsung'un Galaxy S8 ile beraber Bixby'i kullanım sunmasıyla beraber pabucu da dama atılmıştı.
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