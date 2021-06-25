OPPO, CVPR 2021'den 12 Ödülle Döndü

İnsanları daha iyi anlayabilecek ve onlara yardımcı olabilecek gelişmiş yapay zeka teknolojilerini araştıran OPPO, CVPR 2021'de 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü ile dikkate değer başarılar elde etti.