YouTube Kültür Trendleri Raporu, Video içeriğinin Yükselişine Işık Tutuyor

YouTube tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 20'den fazla ülkeden araştırma verilerini içeren YouTube Kültür Trendleri Raporu, pandeminin damga vurduğu 2020-2021 döneminin küresel video trendlerine olan etkilerini ortaya koyuyor.